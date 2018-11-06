Выбираем телевизор: имя имеет значение?

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Как выбрать телевизор на долгие годы, который бы служил верой и правдой? Как не ошибиться в выборе главного развлекательного центра вашей квартиры?

Остановимся на нескольких принципиальных позициях, а потом перейдем к мелочам. Самое важное: в этом году в интернет-магазинах особенно много предложений разного рода китайских ноу-нейм брендов, которые предлагают довольно "конкурентоспособный" товар по привлекательной цене.

На первый взгляд дилеммы никакой нет: услужливый продавец даже в именитом салоне может сказать вам что-то вроде "да все оно делается на одних заводах, вы что, не знаете?" и продать устройство почти такое же… Такое, да не совсем.

За именем с заслуженной годами репутацией, скрывается отстроенный механизм контроля качества, прогрессивные экологически безопасные материалы и технологии, а также сервис-центры в вашем городе, куда можно отнести устройство, случись с ним что. Кстати, насчет гарантии. Именитые бренды дают на телевизоры, в основном, 1-2 года гарантии. Малоизвестный китайский бренд может давать хоть 7 лет, рассчитывая на то, что, когда вы обратитесь к нему, если что-то случится, его просто не будет. Как правило, даже если в сопроводительных документах указаны сервис-центры, в них часто не оказывается нужных комплектующих.

Как появляются такие "бренды-однодневки"? Объясняем на пальцах: группа бизнесменов заказывает действительно большую партию телевизоров с экранами от ведущего производителя, "средний" процессор. Вся начинка оперативно подбирается по прайсу так, чтобы все вместе это было легко реализовать в отдельно выбранной стране, например, нашей. Телевизоры плывут морем в Украину и попадают в торговую сеть. Вуаля! Где на самом деле был произведен этот телевизор, и откуда в нем комплектующие – вы никогда не узнаете. Поэтому правильный выбор – выбор бренда, который вы знаете.

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Экран

Практика показывает, что чем больше вы можете позволить себе диагональ экрана, тем лучше. Годы назад было принято говорить о некой комфортной дистанции восприятия экрана. С резким увеличением разрешающей способности, когда на 4К экран можно смотреть намного ближе, это все становится неважным. А ощущения от большой диагонали совсем другие! На рынке представлены четыре типа экранов – HD, FULL HD, UHD (4K). Каждое последующие разрешение имеет в 4 раза больше точек. Пока далеко не все фильмы можно найти в разрешении 4К, но, если вы вспомните, насколько быстро отошли в прошлое всякие там DVD и т.п., и учтете, что телевизор вы приобретаете надолго, вы сделаете правильный выбор.

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Smart TV

Во-первых, без этой функции вообще не стоит приобретать телевизор, ведь сейчас все умные устройства просто обязаны иметь доступ в интернет. Тут очень важно знать, что хорошо работающее Smart TV – результат правильного функционирующего программного комплекса на хорошо подобранной электронной базе. А это – результат огромной работы, которая под силу только большим корпорациям. Так что, если ваш телевизор подозрительно долго включается или подтормаживает во время работы в Smart TV – это именно та плата за дешевизну неизвестного бренда. Не исключено, что он навсегда зависнет во время очередного обновления прошивки. Выбирать Smart TV от известного бренда можно хотя бы уже за то, что там намного лучше юзабилити и интерфейс. И, конечно, скорость работы не будет вас раздражать долгие годы.

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Как проверить телевизор в зале

Выбрав телевизор в интернете по дизайну и отзывам, так сказать, на втором свидании, нужно приступать ближе к делу. Попросите продавца перевести аппарат из демонстрационного режима в обычный, сбросить на заводские установки. Дело в том, что демо-ролики специально разрабатываются для того, чтобы произвести максимально яркие ощущения от первого знакомства. К вашей итоговой картинке они не имеют никакого отношения. Поэтому лучше всего взять с собой флэшку с любимым фильмом, цветовую гамму которого вы уже хорошо знаете. Если ваш фильм содержит динамичную сцену – погоню или драку, перемотайте на нее и обратите внимание на плавность отображения сцены. Так проверяется процессор. Также попросите продавца проверить экран на наличие "засветов" - неравномерной подсветки экрана. Засветы, если они есть, хорошо видны на черном экране.

Итак, при выборе телевизора помните, что это устройство на долгие годы. Если какая-либо деталь настораживает вас во время покупки, представьте, как она надоест за годы эксплуатации. Так что именно в ваш телевизор нужно влюбиться! И он ответит вам взаимностью.