Вибираємо телевізор: ім'я має значення?

Фото: shutterstock

Як вибрати телевізор на довгі роки, який би служив вірою і правдою? Як не помилитися у виборі головного розважального центру вашої квартири?

Зупинимося на кількох принципових позиціях, а потім перейдемо до дрібниць. Найважливіше: в цьому році в інтернет-магазинах особливо багато пропозицій різного роду китайських ноу-нейм брендів, які пропонують досить "конкурентоспроможний" товар за привабливою ціною.

На перший погляд дилеми ніякої немає: послужливий продавець навіть в відомому салоні може сказати вам щось на кшталт "так все воно робиться на одних заводах, ви що, не знаєте?" І продати пристрій майже такий же ... Такий, та не зовсім!

За ім'ям із заслуженою роками репутацією ховається відбудований механізм контролю якості, прогресивні екологічно безпечні матеріали і технології, а також сервіс-центри в вашому місті, куди можна віднести пристрій, якщо щось трапиться з ним що. До речі, щодо гарантії. Імениті бренди дають на телевізори, в основному, 1-2 роки гарантії. Маловідомий китайський бренд може давати хоч 7 років, розраховуючи на те, що, коли ви звернетеся до нього, якщо щось трапиться, його просто не буде. Як правило, навіть якщо в супровідних документах вказані сервіс-центри, в них часто не знаходиться потрібних комплектуючих.

Як з'являються такі "бренди-одноденки"? Пояснюємо на пальцях: група бізнесменів замовляє дійсно велику партію телевізорів з екранами від провідного виробника, "середній" процесор. Вся начинка оперативно підбирається по прайсу так, щоб все разом це можна було легко реалізувати в окремо вибраній країні, наприклад, нашої. Телевізори пливуть морем в Україну і потрапляють в торговельну мережу. Вуаля! Де насправді був зроблений цей телевізор, і звідки в ньому комплектуючі - ви ніколи не дізнаєтеся. Тому правильний вибір - вибір бренду, який ви знаєте.

Фото: shutterstock

Екран

Практика показує, що чим більше ви можете дозволити собі діагональ екрану, тим краще. Роки тому було прийнято говорити про якусь комфортну дистанцію сприйняття екрану. З різким збільшенням роздільної здатності, коли на 4К екран можна дивитися набагато ближче, це все стає неважливим. А відчуття від великої діагоналі зовсім інші! На ринку представлено чотири типи екранів – HD, FULL HD, UHD (4K). Кожне наступна роздільна здатність має в 4 рази більше точок. Поки далеко не всі фільми можна знайти в 4К, але, якщо ви згадаєте, наскільки швидко відійшли в минуле всякі там DVD і т.п., і врахуєте, що телевізор ви купуєте надовго, ви зробите правильний вибір.

Фото: shutterstock

Smart TV

По-перше, без цієї функції взагалі не варто купувати телевізор, адже зараз все розумні пристрої просто зобов'язані мати доступ в інтернет. Тут дуже важливо знати, що гарно працююче Smart TV - результат правильного функціонуючого програмного комплексу на добре підібраній електронній базі. А це - результат величезної роботи, яка під силу тільки великим корпораціям. Тому, якщо ваш телевізор підозріло довго вмикається або пригальмовує під час роботи в Smart TV - це саме та плата за дешевизну невідомого бренду. Не виключено, що він назавжди зависне під час чергового оновлення прошивки. Вибирати Smart TV від відомого бренду можна хоча б уже за те, що там набагато краще юзабіліті та інтерфейс. І, звичайно, швидкість роботи не буде вас дратувати довгі роки.

Фото: shutterstock

Як перевірити телевізор в залі

Вибравши телевізор в інтернеті по дизайну і відгуками, так би мовити, на другому побаченні, потрібно приступати ближче до справи. Попросіть продавця перевести апарат з демонстраційного режиму в звичайний, скинути на заводські установки. Справа в тому, що демо-ролики спеціально розробляються для того, щоб зробити максимально яскраві відчуття від першого знайомства. До вашого підсумкового зображення вони не мають ніякого відношення. Тому краще за все взяти з собою флешку з улюбленим фільмом, колірну гамму якого ви вже добре знаєте. Якщо ваш фільм містить динамічну сцену - погоню або бійку, перемотайте на неї і зверніть увагу на плавність відображення сцени. Так перевіряється процесор. Також попросіть продавця перевірити екран на наявність "засвітків" - нерівномірного підсвічування екрану. Засвітки, якщо вони є, добре видно на чорному екрані.

Отже, при виборі телевізора пам'ятайте, що цей пристрій на довгі роки. Якщо яка-небудь деталь насторожує вас під час покупки, уявіть, як вона набридне за роки експлуатації. Так що саме в ваш телевізор потрібно закохатися! І він відповість вам взаємністю.