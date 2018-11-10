Тренды рынков IT и рекламы: создатель EasyVisual Рафал Шиманський о перспективах развития

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Что ждет рекламный рынок в будущем и какая реклама станет самой эффективной? Прогноз фаундера EasyVisual Рафала Шиманського

Инвесторы активно вкладываются в высокие технологии и пророчат им большое будущее. По прогнозам, расходы мирового рынка IT к концу 2018 года вырастут до $4,8 триллионов (CompTIA). Последние тренды и пути развития IT-сектора в мире и в Украине, современный рекламный бизнес и перспективы роста крипто-проектов - об этом и многом другом нам рассказал фаундер рекламной сети EasyVisual, приложения BannersApp для продвижения брендов и пяти успешных проектов в сфере IT Рафал Шиманський.

Рафал, давайте начнем с общих трендов на IT-рынке. Куда мы движемся?

Рынок IT-услуг и продуктов будет развиваться еще долгое время. Каких-либо явных причин для замедления роста всего сектора или установления монополии одного из гигантов не предвидится. Еще десять лет назад мир с опаской смотрел на рост Google, а ряд экспертов предостерегал сообщество о том, что эта компания подомнет под себя весь интернет. С тех пор реальными IT-гигантами стали Amazon, Facebook, ряд стартапов выросли до размера корпораций, например, Uber и Netflix, Instagram с помощью того же Facebook стал принципиально новой торговой площадкой. Не прекращает борьбу за свою долю рынка Microsoft, а Apple сконцентрировалась на развитии собственной линейки продуктов и сервисов экосистемы iOS.

То есть, мы четко видим, что с развитием технологий возникают новые и новые рыночные ниши, которые намного быстрее осваивают стартапы-единороги, чем крупные компании. Это очевидно и для инвесторов, которые из года в год активно и с удовольствием вкладываются в новые перспективные, по их мнению, молодые компании. Рынок и дальше будет сегментироваться, будут возникать новые устройства, под них — рыночные ниши. Конечно, все мы знаем о привычке гигантов покупать молодые проекты, например, Google раньше скупал конкурентные сервисы и закрывал их, попутно внедряя чужие наработки в собственные продукты, но подобная практика встречается все реже.

Какими вы видите перспективы IT-сектора Восточной Европы?

Наш регион давно доказал миру, что может создавать эффективные и конкурентные продукты. У нас есть целый ряд крупных IT-хабов — городов, которые аккумулируют вокруг себя IT-сообщество и компании. Вопрос развития технологий и кадров поднимается на государственном уровне, а общество с удовольствием и на регулярной основе поставляет все новых и новых специалистов. Причина проста: по сравнению со странами Запада, задействованный в IT-секторе специалист зарабатывает значительно больше, чем человек другой популярной среди населения профессии. Сейчас работать головой престижно и выгодно, это понимают все, так что реальный жесткий кадровый голод региону не грозит, хотя тенденции к нему заметны последние лет десять.

В Украине IT развивается так же активно, как в Польше, Беларуси и странах-соседях. Открываются новые офисы аутсорс-компаний, готовятся собственные и приглашаются специалисты из выше названных стран. Вообще, без кадров IT-сектор невозможен, так что, кроме того, чтобы переманивать специалистов из других регионов, надо растить и своих, принимать на работу джуниоров и быть готовыми к их обучению.

Что с рекламой? Вы назвали Instagram торговой площадкой, но ведь это социальная сеть.

Социальных сетей в их классическом виде, по сути, не осталось. Ведь изначально Facebook задумывался как площадка для общения между членами семьи, друзьями, знакомыми. Сейчас FB, Вконтакте и другие социальные сети первой волны все активнее и активнее монетизируются, разрабатываются новые рекламные форматы, привлекается бизнес.

Instagram был условной социальной сетью до его покупки со стороны Facebook — сервисом для обмена новостями с помощью фотографий. Сейчас же самые популярные аккаунты в Instagram — это различные блогеры, звезды, которые ведут свой аккаунт ради рекламных контрактов. Через Instagram в нативном формате продается масса товаров и услуг, просто в отличие от привычных нам маркетов там пользователь сам формирует интересный ему каталог через подписки и поиск по хэштегам. Это феномен, к которому еще стоит привыкнуть массам.

Если абстрагироваться от Instagram, то что происходит с рынком рекламы в других направлениях?

Рынок рекламы, как и все в современной сети, развивается и приспосабливается. Цель рекламы — быть эффективной, то есть, интересной пользователю. Классические баннерные модели по разным мнениям постепенно отходят на второй план, хотя и составляют пока львиную долю рынка. Сейчас в трендах находятся именно нативные, контентные форматы и не последнюю роль в этом сыграл феномен "баннерной слепоты". Но я бы не сказал, что баннер умрет: просто старый-добрый формат, когда можно было запустить широкую кампанию и получить приемлемую конверсию уже не работает. Интернет перенасыщен рекламой и пользователей цепляют только те вещи, которые им на самом деле интересны. Собственно, по этой причине и "взлетел" Instagram.

Как же тогда добиться эффекта от рекламы?

Если говорить об эффективности баннеров, надо понимать, какой путь проделал этот рекламный формат. С самого начала баннеры размещались хаотично, просто на самых посещаемых страницах сети. Дальше началась привязка к конкретным страницам, то есть мы получили зачатки индексирования. Система анализа веб-страниц роботами, которую в широкую практику принесла компания Google, показала, что таргетинг нужно углублять.

Сейчас эффективность баннерной рекламы сводится к простому факту: чем тоньше и правильнее настроен таргетинг, тем успешнее будет кампания. По сути, от креатива маркетологов на тему броских слоганов рекламный рынок в интернете перешел к глубокой аналитике и работе с BigData. Сейчас самое ценное в сети — это персональные данные пользователей, да и вообще, любая информация о человеке. Хороший аналитик может на основании этих данных собрать образ среднего потребителя и обеспечить успех рекламной кампании.

Вы затронули тему персональных данных. Что скажете о вступлении в силу GDPR и принятии других подобных инициатив?

Сейчас можно критиковать GDPR и все, что с ним связано, потому что директива на самом деле усложняет бизнесу жизнь. С другой стороны подобное регулирование сможет оздоровить рекламный рынок: я имею в виду выбивание с рынка "черных" и "серых" срекламных сетей и рекламных компаний. Их деятельность отбрасывала огромную тень на весь сегмент, от чего страдали и чистоплотные игроки.

При этом, GDPR вынуждает нас искать новые механизмы и приемы, углубляться в Machine Learning и алгоритмизацию для выстраивания рекламных стратегий. Все это ведет нас к естественному повышению качества рекламы и таргетинга, попутно убивая такие спорные или вовсе "грязные" практики, как массовые спам-рассылки или агрессивные поп-апы, потому что пользователи привыкнут к более качественной и адекватной рекламе. Конечно, не все выдержат пресс GDPR, но таковы реалии: или развивайся, адаптируйся, или умри. Сейчас у нас есть масса инструментов для того, чтобы сделать эту концепцию реальностью.

Каково место блокчейна в современном рынке рекламы?

Аналитики с Wall Street намного охотнее говорят о курсах криптовалют, чем о будущем блокчейна как технологии, и их можно понять. После очередного бума в 2017 году слишком много внимания было приковано именно к криптовалютам. Но с момента обвала о них частично забыли, а вместе с ним и о блокчейне, но это в корне неверно.

Выше я говорил об оздоровлении рекламного рынка и проблеме "черных" и "серых" сетей. Одним из вариантов решения этой проблемы для интернет-рекламы является как раз блокчейн. Ведь в чем состоит основная проблема: рекламодатель всегда хочет "чистый" и качественный трафик, это аксиома. Бизнесу, который рекламирует свои продукты или услуги, точно не нужны боты, которые будут "сжигать" его рекламные бюджеты. Но современные рекламные сети, которые "крутят" баннерную рекламу, находятся под постоянным давлением других видов рекламы, в первую очередь давление исходит от нативных форматов. Это приводит к тому, что сети начинают пользоваться серыми схемами привлечения трафика, от чего страдают все участники рынка: рекламодатели, рекламные площадки, пользователи. В плюсе остаются только сети и владельцы ботнетов. Блокчейн может служить гарантией чистоплотности рекламной сети и решить проблему серого трафика в его текущем виде. И это только одно из немногих направлений применения этой технологии.

Почему вы уверены, что ваш рекламный бизнес выживет в подобных жестких условиях?

В первую очередь, мы ориентированы на максимальную результативность, которая достигается за счет качественного таргетинга. Ведь как это было в 2017 году во время бума криптовалют: пользователь прочитал одну новость на популярном сайте, а потом неделями ему крутились баннеры с рекламой криптопроектов. Это свидетельствует лишь о некачественном таргетинге. Мы подходим к этому вопросу намного более ответственно и приводим своим клиентам реальный трафик, а не создаем видимость активности. В этом и причина моей уверенности в будущем EasyVisual.

Вас довольно часто связывают с проектом FutureNet. Расскажите, какие у вас отношения с этой компанией?

С Романом и Стефаном (Роман Зиман и Стефан Моргенстерн - создатели FutureNet - ред.) мы дружим уже много лет. Об истории создания их бренда я знаю с самого начала. Моя компания GlobalTechMakers, которая занимается разработкой высоких технологий, часто выполняет заказы FutureNet. Меня всегда приглашают на мероприятия. Недавно мы также запустили совместный проект BannersApp - приложение для продвижения брендов и продуктов с помощью смартфонов.

Если я правильно понял, вы не являетесь частью совета FutureNet?

Мы тесно работаем с FutureNet. У нас установлены партнерские отношения, мы часто даем команде советы по техническим вопросам. FutureNet в свою очередь помогает нам в раскрутке наших продуктов, таких как 24bas или EviGuard. При этом я не имею отношения к самой компании как руководитель или член правления, но вхожу в состав председателей совета фонда FutureNet Foundation.

Что вы можете сказать о проекте FutureNet Foundation?

Это некоммерческая организация, которая пытается изменить жизнь людей к лучшему. Для меня большая честь быть частью фонда с момента его создания. Мы уже помогли многим людям, мы постоянно публикуем информацию на официальном сайте фонда и в Facebook. FutureNet Foundation объединяет людей, которым не безразличны люди, нуждающиеся в помощи, в разных уголках нашей планеты. Я часто вспоминаю слова Романа: “Если мы поможем хотя бы одному маленькому ребенку в борьбе за жизнь, мы уйдем из этого мира с чувством, что не зря прожили свою".