Тренди ринків IT та реклами: творець EasyVisual Рафал Шиманський про перспективи розвитку

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Що чекає рекламний ринок у майбутньому і яка реклама стане найбільш ефективною? Прогноз фаундера EasyVisual Рафала Шиманського

Інвестори активно вкладаються у високі технології і пророкують їм велике майбутнє. За прогнозами, витрати світового ринку IT до кінця 2018 року зростуть до $4,8 трильйонів (CompTIA). Останні тренди та шляхи розвитку IT-сектора в світі і в Україні, сучасний рекламний бізнес та перспективи зростання крипто-проектів - про це та багато іншого розповів фаундер рекламної мережі EasyVisual, додатка BannersApp для просування брендів і п'яти успішних проектів у сфері IT Рафал Шиманський.

Рафал, давайте почнемо з загальних трендів на IT-ринку. Куди ми рухаємося?

Ринок ІТ-послуг і продуктів буде розвиватися ще довгий час. Будь-яких явних причин для уповільнення зростання всього сектора або встановлення монополії одного з гігантів не передбачається. Ще десять років тому світ з острахом дивився на зростання Google, а ряд експертів застерігав співтовариство про те, що ця компанія підімне під себе весь інтернет. З тих пір реальними IT-гігантами стали Amazon, Facebook, ряд стартапів зросли до розміру корпорацій, наприклад, Uber і Netflix, Instagram за допомогою того ж Facebook став принципово новим торговим майданчиком. Не припиняє боротьбу за свою частку ринку Microsoft, а Apple сконцентрувалася на розвитку власної лінійки продуктів та сервісів екосистеми iOS.

Тобто, ми чітко бачимо, що з розвитком технологій виникають нові ринкові ніші, які набагато швидше освоюють стартапи-єдинороги, ніж великі компанії. Це очевидно і для інвесторів, які з року в рік активно і з задоволенням вкладаються в нові перспективні, на їхню думку, молоді компанії. Ринок і далі буде сегментуватись, будуть виникати нові пристрої, під них — ринкові ніші. Звичайно, всі ми знаємо про звичку гігантів купувати молоді проекти, наприклад, Google раніше скуповував конкурентні сервіси і закривав їх, попутно впроваджуючи чужі напрацювання у власні продукти, але подібна практика зустрічається все рідше.

Якими ви бачите перспективи IT-сектору Східної Європи?

Наш регіон давно довів світу, що може створювати ефективні та конкурентні продукти. У нас є цілий ряд великих IT-хабів — міст, які акумулюють навколо себе IT-співтовариство і компанії. Питання розвитку технологій і кадрів піднімається на державному рівні, а товариство з задоволенням і на регулярній основі постачає все нових і нових фахівців. Причина проста: у порівнянні з країнами Заходу, задіяний в IT-секторі фахівець заробляє значно більше, ніж людина іншої популярної серед населення професії. Зараз працювати головою престижно і вигідно, це розуміють всі, так що реальний жорсткий кадровий голод регіону не загрожує, хоча тенденції до нього помітні останні років десять.

В Україні IT розвивається так само активно, як у Польщі, Білорусі та країнах-сусідах. Відкриваються нові офіси аутсорс-компаній, готуються власні і запрошуються фахівці з вище названих країн. Взагалі, без кадрів IT-сектор неможливий, так що, крім того, щоб переманювати фахівців з інших регіонів, треба ростити і своїх, приймати на роботу джуніорів і бути готовими до їх навчання.

Що з рекламою? Ви назвали Instagram майданчиком, але ж це соціальна мережа.

Соціальних мереж в їх класичному вигляді, по суті, не залишилося. Адже спочатку Facebook замислювався як майданчик для спілкування між членами сім'ї, друзями, знайомими. Зараз FB, Вконтакте та інші соціальні мережі першої хвилі все активніше і активніше монетизуються, розробляються нові рекламні формати, залучається бізнес.

Instagram був умовною соціальною мережею до його покупки з боку Facebook — сервісом для обміну новинами за допомогою фотографій. Зараз же найпопулярніші акаунти в Instagram — це різні блогери, зірки, які ведуть свій акаунт заради рекламних контрактів. Через Instagram в нативному форматі продається маса товарів і послуг, просто на відміну від звичних нам маркетів там користувач сам формує цікавий йому каталог через підписки і пошук по хештегам. Це феномен, до якого ще варто звикнути масам.

Якщо абстрагуватися від Instagram, то що відбувається з ринком реклами в інших напрямках?

Ринок реклами, як і все у сучасній мережі, розвивається і пристосовується. Мета реклами — бути ефективною, тобто, цікавою користувачеві. Класичні банерні моделі за різними підрахунками поступово відходять на другий план, хоча і складають поки левову частку ринку. Зараз в трендах знаходяться саме нативні, контентні формати і не останню роль в цьому зіграв феномен "банерної сліпоти". Але я б не сказав, що банер помре: просто старий-добрий формат, коли можна було запустити широку кампанію і отримати прийнятну конверсію вже не працює. Інтернет перенасичений рекламою і користувачів чіпляють тільки ті речі, які їм насправді цікаві. Власне, з цієї причини і "злетів" Instagram.

Як же тоді домогтися ефекту від реклами?

Якщо говорити про ефективність банерів, треба розуміти, який шлях пройшов цей рекламний формат. З самого початку банери розташовувались хаотично, просто на найбільш відвідуваних сторінках мережі. Далі почалася прив'язка до конкретних сторінок, тобто ми отримали зачатки індексування. Система аналізу веб-сторінок роботами, яку в широку практику принесла компанія Google, показала, що таргетинг потрібно поглиблювати.

Зараз ефективність банерної реклами зводиться до простого факту: чим тонше і правильніше націлено, тим успішніше буде кампанія. По суті, від креативу маркетологів на тему помітних слоганів рекламний ринок в інтернеті перейшов до глибокої аналітиці та роботі з BigData. Зараз найцінніше в мережі — це персональні дані користувачів, та й взагалі, будь-яка інформація про людину. Гарний аналітик може на підставі цих даних зібрати образ середнього споживача і забезпечити успіх рекламної кампанії.

Ви зачепили тему персональних даних. Що скажете про вступ в силу GDPR та прийняття інших подібних ініціатив?

Зараз можна критикувати GDPR і все, що з ним пов'язано, тому що директива насправді ускладнює життя бізнесу. З іншого боку, подібне регулювання зможе оздоровити рекламний ринок: я маю на увазі вибиття з ринку "чорних" і "сірих" рекламних мереж і рекламних компаній. Їх діяльність відкидала величезну тінь на весь сегмент, від чого страждали і охайні гравці.

При цьому, GDPR змушує нас шукати нові механізми і прийоми, заглиблюватися в Machine Learning і алгоритмизацію для вибудовування рекламних стратегій. Все це веде нас до природного підвищення якості реклами і націлювання, попутно вбиваючи такі спірні або зовсім "брудні" практики, як масові спам-розсилки або агресивні поп-апи, тому що користувачі звикнуть до більш якісної та адекватної реклами. Звичайно, не всі витримають прес GDPR, але такі реалії: чи розвивайся, адаптуйся, або помри. Зараз у нас є маса інструментів для того, щоб зробити цю концепцію реальністю.

Яке місце блокчейна в сучасному ринку реклами?

Аналітики з Wall Street набагато охочіше говорять про курси криптовалют, ніж про майбутнє блокчейна як технології, та їх можна зрозуміти. Після чергового буму в 2017 році занадто багато уваги було прикуто саме до криптовалют. Але з моменту обвалу про них частково забули, а разом з ним і про блокчейн, але це в корені невірно.

Вище я говорив про оздоровлення рекламного ринку і проблеми "чорних" і "сірих" мереж. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми для інтернет-реклами є як раз блокчейн. Адже в чому полягає основна проблема: рекламодавець завжди хоче чистий і якісний трафік, це аксіома. Бізнесу, який рекламує свої продукти або послуги, точно не потрібні боти, які будуть "спалювати" його рекламні бюджети. Але сучасні рекламні мережі, які "крутять" банерну рекламу, знаходяться під постійним тиском інших видів реклами, в першу чергу тиск виходить від нативних форматів. Це призводить до того, що мережі починають користуватися сірими схемами залучення трафіку, від чого страждають усі учасники ринку: рекламодавці, рекламні майданчики, користувачі. У плюсі залишаються тільки мережі і власники ботнетів. Блокчейн може служити гарантією охайності рекламної мережі і вирішити проблему сірого трафіку у його поточному вигляді. І це тільки одне з небагатьох напрямків застосування цієї технології.

Чому ви впевнені, що ваш рекламний бізнес виживе в таких жорстких умовах?

В першу чергу, ми орієнтовані на максимальну результативність, яка досягається за рахунок якісного таргетингу. Адже як це було в 2017 році під час буму криптовалют: користувач прочитав новину на популярному сайті, а потім тижнями йому крутилися банери з рекламою криптопроектов. Це свідчить лише про неякісне оголошення. Ми підходимо до цього питання набагато більш відповідально і наводимо своїм клієнтам реальний трафік, а не створюємо видимість активності. В цьому і причина моєї впевненості в майбутньому EasyVisual.

Вас досить часто пов'язують з проектом FutureNet. Розкажіть, які у вас відносини з цією компанією?

З Романом і Стефаном (Роман Земан і Стефан Моргенстерн - творці FutureNet - ред.) ми дружимо вже багато років. Про історію їхнього створення бренду я знаю з самого початку. Моя компанія GlobalTechMakers, яка займається розробкою високих технологій, часто виконує замовлення FutureNet. Мене завжди запрошують на заходи. Нещодавно ми також запустили спільний проект BannersApp - додаток для просування брендів і продуктів за допомогою смартфонів.

Якщо я правильно зрозумів, ви не є частиною ради FutureNet?

Ми тісно працюємо з FutureNet. У нас встановлені партнерські відносини, ми часто даємо команді поради з технічних питань. FutureNet в свою чергу допомагає нам у розкручуванні наших продуктів, таких як 24bas або EviGuard. При цьому я не маю відношення до самої компанії як керівник або член правління, але входжу до складу ради голів фонду FutureNet Foundation.

Що ви можете сказати про проект FutureNet Foundation?

Це некомерційна організація, яка намагається змінити життя людей на краще. Для мене велика честь бути частиною фонду з моменту його створення. Ми вже допомогли багатьом людям, ми постійно публікуємо інформацію на офіційному сайті фонду і в Facebook. FutureNet Foundation об'єднує людей, яким не байдужі люди, які потребують допомоги, в різних куточках нашої планети. Я часто згадую слова Романа: “Якщо ми допоможемо хоча б одній маленькій дитині в боротьбі за життя, ми підемо з цього світу з почуттям, що не даремно прожили своє".