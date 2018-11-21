Довела любовь к космосу: молодая украинка поедет в NASA

Иллюстрация (пресс-служба проекта Boto Sapiens)

Космическая тема захватила украинских пользователей Интернета

Молодая украинка Марина Полдень стала победительницей первого научно-образовательного квиза Boto Sapiens. Таким образом, киевлянка завоевала право на поездку в Космический центр NASA имени Кеннеди во Флориде.

"Супергероиня, которая доказала, что любовь к космосу и его познание способно довести до самого NASA. Она обогнала 25 873 соперников, ответив правильно на 300 вопросов за 442 минуты!" - рассказали организаторы самой масштабной космической онлайн-игры.

Иллюстрация (пресс-служба проекта Boto Sapiens)

Всего в Boto Sapiens приняли участие игроки из 70 населенных пунктов страны. Суммарно участники отвечали на вопросы почти век - 91 год 240 дней. А 1 344 546 отправленных символов вариантов ответов (А, В, С, D) хватит на два тома романа “Война и мир”.

В подготовке вопросов для игры приняли участие выдающиеся украинские ученые, в том числе специалисты Института космических исследований Главной астрономической обсерватории НАН Украины, музея космонавтики им. Королева, а также польского Научного центра Copernicus.

"Для первой игры мы выбрали наиболее наукоемкую тему космоса, чтобы заинтересовать украинцев наукой и вдохновить их к самообразованию. Но мы не ожидали такого ажиотажа вокруг Boto Sapiens! Огромное количество игроков и положительных отзывов вдохновляет на продолжение научно-просветительской миссии - способствовать инновационному развитию Украины”,- говорят организаторы.

Как известно, победительница проекта Марина Полдень родом из Светловодска. В этом году девушка окончила Киевский национальный торгово-экономический университет.

Марина Полдень (фото: facebook.com/marina.poluden)

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Видео: РБК-Украина