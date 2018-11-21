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Довела любов до космосу: молода українка поїде в NASA

Lite » IT та Технології 21.11.2018 - 10:59
Довела любов до космосу: молода українка поїде в NASA
Ілюстрація (прес-служба проекту Boto Sapiens)

Космічна тема захопила українських користувачів Інтернету

Молода українка Марина Полудень стала переможницею першого науково-освітнього квізу Boto Sapiens. Таким чином, киянка виборола право на поїздку до Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді.

"Супергероїня, яка довела, що любов до космосу і його пізнання здатне довести до самого NASA. Вона обігнала 25 873 суперників, відповівши правильно на 300 питань за 442 хвилини!" - розповіли організатори наймасштабнішої космічної онлайн-гри. 

Довела любов до космосу: молода українка поїде в NASA

Ілюстрація (прес-служба проекту Boto Sapiens)

Всього у Boto Sapiens взяли участь гравці з 70 населених пунктів країни. Сумарно учасники відповідали на запитання майже століття - 91 рік 240 днів. А 1 344 546 відправлених символів варіантів відповідей (А, В, С, D) вистачить на два томи роману “Війна і мир”. 

У підготовці питань для гри взяли участь видатні українські вчені, в тому числі фахівці Інституту космічних досліджень, Головної астрономічної обсерваторії НАН України, музею космонавтики ім. Корольова, а також польського Наукового центру Copernicus.

"Для першої гри ми обрали найбільш наукоємну тему космосу, щоб зацікавити українців наукою та надихнути їх до самоосвіти. Але ми не очікували такого ажіотажу навколо Boto Sapiens! Величезна кількість гравців та позитивних відгуків надихає на продовження науково-освітницької місії - сприяти інноваційному розвитку України”,- говорять організатори.

Як відомо, переможниця проекту Марина Полудень родом зі Світловодська. Цього року дівчина закінчила Київський національний торговельно-економічний університет. 

Довела любов до космосу: молода українка поїде в NASA

Марина Полудень (фото: facebook.com/marina.poluden)

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Відео: РБК-Україна

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