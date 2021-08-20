Елена Деревянко дала научную оценку эволюции украинской PR-индустрии

Украинская PR-индустрия за 30 лет независимости пережила несколько эволюционных этапов, пройдя путь от осколков идеологических отделов партии до отдельной высокоразвитой отрасли социально значимого креативного бизнеса.

Об этом в интервью отраслевому изданию Marketing Media Review рассказала Елена Деревянко, общественный деятель, ученый и практик по управлению репутацией.

Так, Деревянко отметила, что за два десятилетия индустрия прошла огромный эволюционный путь, меняясь под влиянием социальных трансформаций, экономических шоков и вызовов, технологической революции.

"20 лет назад PR-индустрия появлялась на свет из идеологических отделов партийных коммунистических структур и одновременно из офисов представительств международных компаний. А юный украинский бизнес больше заботился о закреплении рыночных позиций, чем о впечатлении, которое производит на окружающий мир. Эти времена я называю периодом ремесленной модели PR. Потом 15-10 лет тому назад отрасль оперилась, структурировались специализированные подразделения в организациях, появились весьма серьезные бюджеты - и бизнесовые, и политические. Социальные медиа уже появились, но более важную роль играли медиа, ивенты, виральный контент, интернет-активности, основная масса PR-кампаний крутилась вокруг этого. Плюс выплеснулись на поверхность рейдерские захваты и прочие корпоративные конфликты со всеми сопутствующими PR-кампаниями", - рассказывает эксперт.

В частности, Деревянко напомнила, что сейчас отраслевом бизнес-сообществе коммуникационщиков является закрепление в календаре даты профессионального праздника День PR-специалиста и предложила даты, относящиеся к периоду возникновения профессии как таковой.

"Институционализация профессии произошла 15-17 лет назад. 28 августа 2004 г. Минюст зарегистрировал устав первой национальной профессиональной общественной организации PR-специалистов - ВО "Украинская лига по связям с общественностью", известной как Украинская PR-лига. А затем уже усилиями этой организации профессию внесли приказом Минсоцполитики от 29 декабря 2005 г. в Государственный классификатор. Профессиональный праздник украинских PR-профи следует приурочить как раз к одной из этих дат, и мы обсуждаем с коллегами из ЕВА необходимые практические действия.

Что касается технологического квантового скачка, то по мнению Деревянко, переломный момент наступил в период 5-10 лет назад с появлением новых коммуникационных экосистем, которые принципиально изменили мир.

Закономерно они создали иллюзию возможности замены PR-профессионалов общением постановщиков задач с их целевыми аудиториями без медиаторов.

"Тогда благодаря пьянящей возможности прямой коммуникации со стейкхолдерами кое-кто из работодателей решил, что все пойдет само собой, тратиться на пиар больше не надо, СМИ умерли и так далее. Особенно эта мысль прижилась в предвыборных штабах, где решили, что тратить деньги можно и без архитектурных излишеств а-ля репутационный менеджмент", - убеждена ученый.

Но в конечном итоге с началом пандемии и становлением панденомики, эти противоречивые процессы обострили актуальность системного репутационного менеджмента.

"Диджитализация становится все глубже, каналов коммуникации все больше. А вот желания у аудиторий слушать пиар-сообщения и проявлять лояльность к брендам все меньше. Сегодня вряд ли кто-то рискнет отрицать важность профессиональной работы с репутационными возможностями и рисками", - говорит Деревянко об обновленной, еще более значимой роли управления репутацией в современном мире.

Елена Деревянко - доктор экономических наук и политэкономии, профессор и член брюссельского аналитического центра Centre for European Democracy Studies, автор изданной на трех языках монографии "Управление репутацией в бизнесе" и публицистического двухтомника "Опыты ясномыслия".

Известна как экономический и политический эксперт, основатель агентства PR-Service, вице-президент и сhief reputation officer группы DCH Александра Ярославского, вице-президент Украинской PR-лиги.

В качестве общественного деятеля является председателем оргкомитетов Международного PR-Фестиваля и Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные активисты", а также сенатором Европейского экономического сената и членом правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины.