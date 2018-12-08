Українцям пояснили, як відрізнити кохання від любовного привороту

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Екстрасенс розповіла, при яких симптомах потрібно звертатися до спеціалістів

Українцям розповіли, як відрізнити справжнє кохання від любовного привороту.

Так, за словами відомої шаманки Сейраш, любовний приворот і всі магічні дії, які з нього випливають (наприклад, прив’язка, сексуальні привороти, зомбування і тому подібне), належать до категорії робіт, пов’язаних із порчею. Екстрасенс підкреслила, що знати про основні ознаки привороту необхідно усім.

Сейраш каже, що ознака привороту – помутніння свідомості, коли людина не усвідомлює своїх дій і стає просто одержимою однією ідеєю - отримати будь-якою ціною свого партнера. Більше того, привороти спрямовуються на придушення волі та посилення емоцій. Тому така порча тягне за собою ще й багато побічних ефектів: алкоголізм, ігроманія, наркоманія, неадекватна і агресивна поведінка.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Привороженого перестають впізнавати близькі та родичі. В результаті його поведінка стає настільки дивною, що він стає невпізнанним навіть для того, хто замовив приворот людини", - цитує Сейраш сайт СТБ.

Крім того, приворот обов’язково тягне за собою погіршення здоров’я, у тому числі - абсолютну сексуальну апатію до всіх, крім "замовника" порчі.

"При цьому сексуальне життя з об’єктом "кохання" не приносить привороженому ніякого задоволення, а скоріше навпаки, викликає огиду. Однак, незважаючи на це, жертва не перестає вступати з партнером в інтимний зв’язок… Діти, народжені внаслідок любовного привороту, як правило, мають різноманітні відхилення у розвитку, а сам замовник прирікає себе "платити" за примху здоров’ям і сімейним щастям протягом усього життя", - говорить екстрасенс.

Вона наголошує, що якщо ви чи ваші родичі помітили або відчули хоча б одну з наведених дій, то слід негайно звернутися до фахівця.

Раніше РБК-LITE писав про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити любов у своє життя.

Також фахівці назвали найбільш несумісні знаки Зодіаку, відносини між якими, швидше за все, приречені на провал.

Відео: РБК-Україна