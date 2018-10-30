Сезон трансформації під впливом Скорпіона: енергетичний прогноз на листопад

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Чому важливо в листопаді звернути увагу на гармонію і відносини - в матеріалі LITE

Скорпіон - це знак, пов'язаний зі смертю і відродженням, тому часто цей час називають одним з самих глибоких у році. Про це відомий метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра розповіла LITE.

Сонце перейшло у Скорпіон 23 жовтня, і саме з цього моменту ми почали відчувати переміщення з повітряної енергії Терезів у водну енергію Скорпіона.

Енергія води проявляється в наших емоціях і в таємничих глибинах душі. Саме на цьому рівні часто відбуваються смерть і відродження.

Цей час сприяє тому, щоб усвідомити свій емоційний стан і зрозуміти, як ми дійсно відчуваємо себе. Саме це усвідомлення дозволить нам внести зміни в своїй поведінці і розумових процесах.

Коли Сонце знаходилося в знаку Терезів, основна увага приділялася нашим відносинам з іншими. Це було дуже правильно, враховуючи те, що Венера також знаходиться в ретроградній позиції. Тепер, коли Сонце перейшло в Скорпіон, ми все одно будемо продовжувати фокусуватися на наших відносинах, але тема буде дещо іншою.

"В той час, як основна увага в останні кілька тижнів приділялася відносинам з іншими, тепер основну увагу присвячено відносинам з самим собою. Ми не можемо перебувати в цих любовних відносинах, поки не полюбимо себе самі. Ми не можемо бути повноцінними з іншими, поки не активуємо свою цінність всередині себе", - говорить Мілагра.

Листопад допоможе нам зрозуміти це і дозволить подивитися на ці речі на більш глибокому рівні. Наші відносини дійсно є дзеркалом для нас. Всякий раз, коли виникає проблема або конфлікт, часто це відбувається тому, що ця людина пробудила або активувала щось усередині нас, те, що необхідно зцілити.

Люди, які приходять в наше життя весь час активують наші трігери, або сприяють формуванню нових. Звичайно, ми не повинні терпіти погане поводження з нами, але саме ці люди часто є нашими найбільшими вчителями.

З енергією Скорпіона, а також з Венерою в ретроградній позиції прийшла пора замислитися про те, як ми свідомо чи підсвідомо створили те, що знаходиться перед нами. Наші думки формують нашу реальність.

Під впливом енергії Скорпіона глибоким істинам судилося піднятися на поверхню і вразити нас таким чином, що призведе до трансформації і більш глибокого розуміння себе.

Якщо ви хочете гармонізувати себе з енергією сезону Скорпіона, ось кілька порад, які вам допоможуть:

23 жовтня - 1 листопада. Під час цієї фази енергія Скорпіона заохочує нас піднятися, щоб здобути нашу силу і владу. Ми можемо виявити, що проявляється істина, яка несе смерть багатьом нашим переконанням. В цей час необхідно зробити все можливе, щоб зберігати спокій і не кидатися в емоціях гніву або горя. В цей час особливо корисні практики на заземлення.

2-11 листопада. Цей етап сезону Скорпіона можна назвати фазою "воскресіння". Саме в цей час ми входимо в стан високої творчості і можливостей. Колишній сезон розчинився, і ми відчуваємо витаючі зміни в атмосфері. Ми можемо відчувати себе залученими в енергетичне зцілення і розширення нашої духовності. Щоб задіяти цю енергію, подумайте про те, що ви можете зробити для того, щоб реалізувати ваше творче начало або розвивати свою інтуїцію.

12-22 листопада. На цьому етапі сезону Скорпіона ми вступаємо в тотальне відродження. Це час, коли ми виявляємо прийняття до себе і до будь-якої нової глави життя, яку ми збираємося почати. Хворобливі емоції минулого стане набагато легше звільняти й очищати. Це потужний час, щоб практикувати прощення і відкриватися новим можливостям.

До кінця сезону Скорпіона ми всі умовно переживемо смерть і відродження, для того, щоб наблизитися до нашого істинного "я".

Нагадаємо, що нещодавно астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить у листопаді цього року.

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Відео: РБК-Україна