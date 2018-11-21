Як правильно закінчити 2018 рік: поради від екстрасенса

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Перед новорічними святами важливо зробити кілька простих речей

Перед настанням Нового року 2019 потрібно віддати всі борги і позбутися від кредитів. Таку пораду дала українцям ясновидиця і екстрасенс Ярослава Федорова.

Також, за її словами, не варто забувати про ті речі, які ви запозичили у когось на тимчасове користування, адже твердження про те, що в Новий рік не можна йти з боргами - вірне.

"Енергетично образи і обурення людей, які розраховували на обов'язковість і порядність тих, кому вони зробили добру послугу, можуть принести чимало неприємностей", - зазначила експерт у коментарі сайту СТБ.

Крім того, перед новорічними святами українцям потрібно позбутися від мотлоху у власному домі: викинути поклади старих газет, одяг, який ви вже не надягнете тощо. Це допоможе позбутися від негативної енергетики, конфліктів та непорозуміння в сім'ї.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ще важливо залагодити всі конфлікти і розбіжності з оточуючими - попросити вибачення у всіх, з ким лаялися (можна навіть в листі, або подумки). І, звичайно ж, самі пробачте своїх кривдників - це допоможе очистити вашу ауру.

А найголовніше, говорить екстрасенс, - потрібно згадати найприємніші моменти, хороших людей, зустріч із якими подарував 2018 рік.

"І не забудьте подякувати Богові за все хороше, що сталося з вами в цьому році", - резюмувала Ярослава.

Нагадаємо, відома ясновидиця Інна Довгань розповіла українцям, як позбутися від невдачі в любові та побудувати сімейне щастя.

Раніше відомий екстрасенс Хаял Алекперов повідав про те, як знайти свою другу половинку.

Відео: РБК-Україна