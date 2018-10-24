Полнолуние в октябре: что можно делать, а чего нельзя

Коллаж РБК-Украина

Полнолуние сулит украинцам серьезные перемены в разных сферах жизни

В октябре полнолуние выпадает на 24 октября. Это 297-й день года по григорианскому календарю.

По мнению астрологов, полнолуние – это период, когда люди наполняются энергией, а также приходит вдохновение и новые гениальные идеи. Однако именно в полнолуние люди могут замечать скачки давления и обострение старых болезней.

Наступление полнолуния ощущается и в эмоциональном плане – в мире царит хаос, увеличивается количество ссор, конфликтов и преступлений. Могут происходить кардинальные перемены в жизни, резко меняться настроение.

24 октября в 19:45 Луна отразит энергетику Урана и по словам астрологов, этот фактор принесет с собой серьезные перемены в личной жизни, карьере и любви.

Также существуют и народные приметы, связанные с полнолунием:

- увидев полную луну, нужно подержать в руках кошелек или деньги

- в полнолуние не стоит начинать новую работу, но желательно закончить все старые дела – это сулит богатство

- на полную Луну нужно смотреть через правое плечо – это сулит счастье

- в полнолуние нельзя стричь ногти и волосы

- женщинам не рекомендуется спать в зоне лунного света, чтобы не потерять красоту

Обращают внимание и на погоду во время полнолуния и поведение домашних животных:

- если на полнолуние спускается туман – к оттепели

- если домашняя птица прячет головы под крыльями – к холоду

- если луна на небе ясная – к похолоданию

- если ветер дует на полнолуние с северной стороны – к морозам

- если на полнолуние в октябре осыпаются листья – к продолжительной зиме

Кстати, ранее мы писали о том, что парапсихолог дала важные советы украинцам на период октябрьского полнолуния.

А также мы рассказывали о том, что астрологи дали энергетический прогноз на октябрь 2018 года.

Видео: РБК-Украина