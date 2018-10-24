Полнолуние в октябре: парапсихолог дала важные советы украинцам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

24 октября - это время глубинного исцеления и заботы о своем эмоциональном и духовном теле

В Полнолуние 24 октября украинцам следует быть особенно внимательными ко всем своим действиям, мыслям и поступкам, так как все, что в среду будет заложено мыслями, обязательно обретет свое реальное воплощение. Об этом рассказала известный метафизик и парапсихолог Наталия Милагра.

По словам специалиста, в период Полнолуния очень важно суметь привести в гармонию различные энергетические потоки и уравновесить в себе противоположности.

"Все, что будет проявленно сегодня, следует рассматривать как самый необходимый материал для вашего духовного роста. И даже если этот материал покажется вам совершенно не соответствующим данной ситуации, отказываться от него ни в коем случае нельзя", - говорит Милагра на своей Facebook-странице.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

При этом не стоит удивляться, если 24 октября вам будет то хорошо, то плохо, то спокойно, то суетно. Смену этих состояний стоит воспринимать как естественные этапы вашего развития.

"Самое главное - не зацикливайтесь на каком-то одном чувстве. Всеми силами старайтесь сохранить "золотую середину", и тогда этот день станет для вас той самой купелью, окунувшись в которую, вы выйдете очищенным и обновленным", - подытожила Наталия.

Напомним, ранее Милагра рассказала о том, как в октябре 2018 года ретроградная Венера повлияет на разные знаки Зодиака.

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Видео: РБК-Украина