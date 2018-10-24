Повний місяць у жовтні: що можна робити, а чого не можна

Колаж РБК-Україна

Повний місяць обіцяє українцям серйозні зміни в різних сферах життя

У жовтні повний місяць випадає на 24 жовтня. Це 297-й день року за григоріанським календарем.

На думку астрологів, повний місяць – це період, коли люди наповнюються енергією, а також приходить натхнення і нові геніальні ідеї. Однак саме в повний місяць люди можуть помічати скачки тиску і загострення старих хвороб.

Настання повного місяця відчувається і в емоційному плані – у світі панує хаос, збільшується кількість сварок, конфліктів і злочинів. Можуть відбуватися кардинальні зміни в житті, різко змінюватися настрій.

24 жовтня о 19:45 Місяць відобразить енергетику Урану і за словами астрологів, цей фактор принесе із собою серйозні зміни в особистому житті, кар'єрі і кохання.

Також існують і народні прикмети, пов'язані з повним місяцем:

- побачивши повний місяць, потрібно потримати в руках гаманець або гроші

- в повню не варто починати нову роботу, але бажано закінчити всі старі справи – це обіцяє багатство

- на повний Місяць потрібно дивитися через праве плече – це обіцяє щастя

- в повню не можна стригти нігті і волосся

- жінкам не рекомендується спати в зоні місячного світла, щоб не втратити красу

Звертають увагу і на погоду під час повного місяця та поведінку домашніх тварин:

- якщо на повний місяць спускається туман – до відлиги

- якщо свійська птиця ховає голову під крилами – до холоду

- якщо місяць на небі ясний – до похолодання

- якщо вітер дме на повню з північної сторони – до морозів

- якщо на повню в жовтні осипаються листя – до тривалої зими

До речі, раніше ми писали про те, що парапсихолог дала важливі поради українцям на період жовтневої повні.

А також ми розповідали про те, що астрологи дали енергетичний прогноз на жовтень 2018 року.

Відео: РБК-Україна