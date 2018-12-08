Що потрібно встигнути зробити до кінця року: поради всім українцям

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Підбийте свої особисті підсумки року, перед тим як будувати плани на 2019 рік

До настання 2019 року залишається все менше часу, але до цієї події кожному з нас ще потрібно встигнути підготуватися.

Сайт 0372.ua опублікував список того, що потрібно зробити до 31 грудня, щоб наступний рік почався добре і легко.

Постарайтеся віддати всі борги

Щоб наступний рік пройшов без фінансових проблем, потрібно підбити фінансові підсумки року минулого. Борги, як відомо, мають властивість накопичуватися, а ще вони створюють навколо себе достатню кількість негативних емоцій. Особливо якщо ви дійсно забули комусь щось повернути.

Наведіть порядок у своєму життєвому просторі

Кажучи простими словами, позбудьтеся від зайвого мотлоху. У наступний рік потрібно увійти без багажу непотрібних речей. Особливо, якщо це дійсно старі речі, якими давно ніхто не користується. Якщо ви все зробите правильно, то звільнете місце у своїй квартирі або будинку для нових предметів, які вам дійсно потрібні.

Пробачте всіх і забудьте старі образи

Відомо, що людина, яка ображена, як і та, яка когось образила, ходить з "важким серцем". Образа отруює душу. Дуже важливо не тільки під Новий рік, але і в будь-який час не відчувати гіркого почуття образи через щось.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Підбийте особисті підсумки року та будуйте плани на майбутнє

Зосередьтеся і згадайте всі свої особисті помилки, які ви допустили. Підведіть під ними межу, для того, щоб вони більше не повторювалися. Постарайтеся згадати, що із запланованого на рік ви зробити не встигли. Це не дуже хороша карма - переносити якісь важливі справи з року в рік. Оцініть свій теперішній стан, подивіться, що відповідає, що ні, вашим вимогам до самого себе і сміливо думайте про те, чим займетеся у наступаючому році.

Допоможіть кому-небудь

Добре діло це завжди - добра справа, тому не соромтеся комусь допомогти ділом чи порадою. Пам'ятайте, що добрі справи завжди повертаються до тих, хто їх скоїв. Навіть якщо ви можете здійснити якусь дрібницю, але по-справжньому добру - зробіть це.

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Відео: РБК-Україна