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Что нельзя делать на Хэллоуин: экстрасенс дала советы украинцам

Lite » Гороскоп 29.10.2018 - 10:25
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Экстрасенс Хелен Брайт поделилась своим мнением по поводу того, что нельзя делать на Хэллоуин

На Хэллоуин 2018, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, нельзя пускать в дом черного кота, оставлять вещи сушиться на веревке и отказывать тем, кто просит о помощи. Об этом украинцам рассказала экстрасенс из Лондона Хелен Брайт.

По ее словам, в этот день религиозным людям не желательно есть мясо. Также они обязательно должны сходить в церковь.

Кроме того, говорит Хелен, на Хэллоуин ни в коем случае нельзя пускать на порог черного кота, так как существует поверье, что это может быть дух вашего врага.

Еще в эту ночь нельзя оставлять вещи сушиться на веревке.

"Считается, что после захода солнца в них поселятся потусторонние силы, и человек, который затем наденет эти вещи, будет приносить несчастье себе и окружающим", - отметила экстрасенс в комментарии сайту "СТБ".

Также нельзя оставлять открытыми окна и двери, отказывать нищим (по поверью, в лице нуждающегося в дом может прийти душа покойного родственника).

А если в ночь на Хэллоуин вы услышите шаги позади, то не оглядывайтесь - за вами могут следовать мертвые.

При всем этом Брайт подчеркивает, что никакого определенного списка того, что нельзя делать на Хэллоуин, нет. Этот день просто окружен предрассудками.

Ранее для любителей "ужастиков" LITE собрал самые страшные фильмы о Хэллоуине, которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Напомним, что вокалист групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний, более известный как Позитив, признался, что никогда не праздновал День всех святых традиционно.

А о том, как до Дня всех святых готовятся его дети, поведал известный украинский артист и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой.

Видео: РБК-Украина

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