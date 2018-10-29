Что нельзя делать на Хэллоуин: экстрасенс дала советы украинцам

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Экстрасенс Хелен Брайт поделилась своим мнением по поводу того, что нельзя делать на Хэллоуин

На Хэллоуин 2018, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, нельзя пускать в дом черного кота, оставлять вещи сушиться на веревке и отказывать тем, кто просит о помощи. Об этом украинцам рассказала экстрасенс из Лондона Хелен Брайт.

По ее словам, в этот день религиозным людям не желательно есть мясо. Также они обязательно должны сходить в церковь.

Кроме того, говорит Хелен, на Хэллоуин ни в коем случае нельзя пускать на порог черного кота, так как существует поверье, что это может быть дух вашего врага.

Еще в эту ночь нельзя оставлять вещи сушиться на веревке.

"Считается, что после захода солнца в них поселятся потусторонние силы, и человек, который затем наденет эти вещи, будет приносить несчастье себе и окружающим", - отметила экстрасенс в комментарии сайту "СТБ".

Также нельзя оставлять открытыми окна и двери, отказывать нищим (по поверью, в лице нуждающегося в дом может прийти душа покойного родственника).

А если в ночь на Хэллоуин вы услышите шаги позади, то не оглядывайтесь - за вами могут следовать мертвые.

При всем этом Брайт подчеркивает, что никакого определенного списка того, что нельзя делать на Хэллоуин, нет. Этот день просто окружен предрассудками.

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Видео: РБК-Украина