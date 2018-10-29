Що не можна робити на Хелловін: екстрасенс дала поради українцям

Колаж РБК-Україна

Екстрасенс Хелен Брайт поділилася своєю думкою з приводу того, що не можна робити на Хеллоуїн

На Хеллоуїн 2018, який відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, не можна пускати до хати чорного кота, залишати речі сушитися на мотузці і відмовляти тим, хто просить про допомогу. Про це розповіла українцям екстрасенс з Лондона Хелен Брайт.

За її словами, в цей день релігійним людям не бажано їсти м'яса. Також вони обов'язково повинні сходити до церкви.

Крім того, говорить Хелен, на Хеллоуїн ні в якому разі не можна пускати на поріг чорного кота, так як існує повір'я, що це може бути дух вашого ворога.

Ще в цю ніч не можна залишати речі сушитися на мотузці.

"Вважається, що після заходу сонця в них оселяться потойбічні сили, і людина, яка потім одягне ці речі, буде приносити нещастя собі і оточуючим", - зазначила екстрасенс в коментарі сайту "СТБ".

Також не можна залишати відкритими вікна і двері, відмовляти злиденним (за повір'ям, в особі нужденного в будинок може прийти душа покійного родича).

А якщо в ніч на Хеллоуїн ви почуєте кроки позаду, то не озирайтеся - за вами можуть слідувати мертві.

При всьому цьому Брайт підкреслює, що ніякого певного списку того, що не можна робити на Хеллоуїн, немає. Цей день просто оточений забобонами.

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Відео: РБК-Україна