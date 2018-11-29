Месяц знакомств и возврата долгов: астрологи дали прогноз на декабрь

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Последний месяц года будет напряженным и травмоопасным

Астрологи рассказали о том, что принесет последний месяц уходящего года и дали украинцам рекомендации о том, как его провести. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

Декабрь, по прогнозу астрологов, преподнесет массу сюрпризов для тех, кто нацелен на успех и уважает порядок.

"Дисциплинированные и нацеленные на успех люди смогут получить выгодное предложение, связанное с работой, появится возможность "пойти в гору". Но будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации собственных амбиций: крупные рискованные контракты лучше обходите стороной, особенно если не уверены в честности партнеров", - дала свои рекомендации астролог Эмма Литвинова.

Она посоветовала в декабре закончить все незавершенные дела и по возможности рассчитаться с долгами.

Первая половина месяца будет связана с напряженностью, конфликтностью и повышенной травмоопасностью, так как Марс войдет в знак Рыб. Самым опасным может стать полнолуние, который в декабре выпадает на 22 декабря. В этот день лучше всего отказаться от командировок, важных совещаний и переговоров, а также не принимать участие в финансовых операциях, которые связаны с бизнесом и крупными капиталовложениями.

По словам астролога, в любовной сфере также будет напряженно. Семейным парам стоить больше времени проводить вместе, а тем, кто еще находится в поиске – стоит прислушаться к своему сердцу и не спешить доверять новым знакомым, даже если они кажутся вполне достойными.

"Декабрь может стать месяцем знакомств и выстраивания гармоничных отношений. Обратите внимание на символы и знаки, которые преподнесет 14 декабря. В этот день соединение Луны, Нептуна и Марса определяет важные мистические встречи", - рассказала Литвинова.

Кроме того, астролог напомнила о том, что в декабре будет несколько крупных магнитных бурь, а также несколько мелких, которые могут существенно повлиять на чувствительность и стать причиной раздражительности.

Кстати, ранее мы писали о том, что астрологи сообщили о приходе ретроградного Меркурия.

Видео: РБК-Украина