Місяць знайомств і повернення боргів: астрологи дали прогноз на грудень

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Останній місяць року буде напруженим і травмонебезпечним

Астрологи розповіли про те, що принесе останній місяць року і дали українцям рекомендації про те, як його провести. Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

Грудень, за прогнозами астрологів, піднесе масу сюрпризів для тих, хто націлений на успіх і поважає порядок.

"Дисципліновані і націлені на успіх люди зможуть отримати вигідну пропозицію, пов'язану з роботою, з'явиться можливість "піти в гору". Але будьте уважні і не піддавайтеся на провокації власних амбіцій: великі ризиковані контракти краще обходьте стороною, особливо якщо не впевнені у чесності партнерів", - дала свої рекомендації астролог Емма Літвінова.

Вона порадила в грудні завершити всі незакінчені справи і по можливості розрахуватися з боргами.

Перша половина місяця буде пов'язана з напруженістю, підвищеною конфліктністю і травмонебезпекою, так як Марс увійде в знак Риб. Самим небезпечним може стати повний місяць, який в грудні випадає на 22 грудня. У цей день краще всього відмовитися від відряджень, важливих нарад і переговорів, а також не брати участь у фінансових операціях, які пов'язані з бізнесом і великими капіталовкладеннями.

За словами астролога, у любовній сфері також буде напружено. Сімейним парам варто більше часу проводити разом, а тим, хто ще знаходиться в пошуку – варто прислухатися до свого серця і не поспішати довіряти новим знайомим, навіть якщо вони здаються цілком гідними.

"Грудень може стати місяцем знайомств і побудовою гармонійних стосунків. Зверніть увагу на символи і знаки, які піднесе 14 грудня. В цей день з'єднання Місяця, Нептуна і Марса визначає важливі містичні зустрічі", - розповіла Литвинова.

Крім того, астролог нагадала про те, що у грудні буде кілька великих магнітних бур, а також кілька дрібних, які можуть істотно вплинути на чутливість і стати причиною дратівливості.

До речі, раніше ми писали про те, що астрологи повідомили про прихід ретроградного Меркурія.

Відео: РБК-Україна