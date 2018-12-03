Космічна удача: енергетичний прогноз на грудень

Ілюстративне фото (pxhere.com)

На що українці повинні звернути увагу в останній місяць зими - в матеріалі LITE

Грудень 2018 року буде місяцем, повним надихаючих подій. Про це розповіла відомий метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра в енергетичному прогнозі на останній місяць зими.

За її словами, вплив планети Юпітер буде сприяти оптимістичному настрою, ви відчуєте істотну відмінність, порівняно з попереднім періодом.

Грудень подарує вам багато символів і підказок про те, де ж вас чекає космічна удача в майбутньому році.

Ілюстрація (pixabay.com)

Ключові події грудня

Молодий Місяць у Стрільці

Чудовий молодий Місяць у Стрільці 7 грудня під впливом Юпітера привнесе магію в ту область вашого життя, яка найбільше цього потребує. Квадратура Марса з Нептуном не дозволить вашим мріям перетворитися в пусту фантазію. Якщо ви використовуєте цю планетарну комбінацію правильно, ваша віра і здатність відкриватися священним енергіям дозволять вам реалізувати найбільшу, яскраву і сліпучу мрію, яка у вас є. У вас буде можливість стати творцем своєї долі в цьому місяці і розбудити ту силу, яка знаходиться всередині вас.

Портал 12/12

Нас чекає особливий день 12/12. В нумерології 1212 співвідноситься з вищою свідомістю та здатністю взаємодіяти з іншими вимірами. В цей день відкриється енергетичний портал, який активує енергетичні коди нашого тіла. Активується ваша інтуїція і неординарні здібності. За допомогою цієї енергії ви зможете відкрити доступ до більш високих сфер свідомості. Зосередьтеся на своєму намірі вчиняти певні медитації. Уважне спостереження за знаками і посланнями всесвіту в цей день допоможе вам з'єднатися з цією потужною енергією.

Зимове Сонцестояння

21 грудня нас чекає день зимового сонцестояння. Це величезний потік творчої енергії і магічний, сакральний час переходу. Як і будь-який перехідний час, воно призначене для духовних практик. Зимове сонцестояння - це наступ астрономічного нового року. Це свято відродження, народження Нового Сонця. З цього моменту починається новий цикл часу. Момент сонцестояння, кінець довгих ночей, перехід від старого життя до нового, день закладання надій, міцного фундаменту світлого майбутнього.

Повний Місяць у Раку

Повний Місяць у Раку 22 грудня буде сприяти звільненню від звички чіплятися за сценарії минулого, які формують ваш емоційний стан. Ви зможете досягти поворотного моменту в сімейних ситуаціях. В вашому житті відбудуться довгоочікувані зміни. Ця Повня буде цілком сприяти прояву вашої мрії. І вже зараз ви починаєте отримувати чітке уявлення про те, чого ви хочете насправді.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

31 грудня ви будете святкувати новий рік, відчуваючи урочисту войовничість. Марс увійде в знак Овна. 2019 рік почнеться з прояву енергії мужності і відваги у всіх нас.

Січень - місяць із двома затемненнями, так що грудень - це один з останніх шансів для впорядкування нашого емоційного і духовного стану.

"2019 рік - це рік дій, і вся та внутрішня духовна робота, яку ми виконали в 2018 році, принесе свої плоди у різних сферах життя. Ми будемо готові прийняти нову, просунуту версію самих себе, щоб вільно і легко сяяти в цьому світі", - резюмувала Мілагра.

Раніше астрологи розповіли про те, що принесе останній місяць року і дали українцям рекомендації про те, як його провести.

Відео: РБК-Україна