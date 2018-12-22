Контролируйте эмоции: что звезды советуют знакам зодиака 22 декабря

Коллаж РБК-Украина

Постарайтесь избегать действий, о которых в дальнейшем придется жалеть

21 декабря ожидается невероятно активный и радостный день, который принесет с собой кучу положительных впечатлений и происшествий. В это время рекомендуется выплеснуть свои эмоции в творчестве, ведь из этого точно получится что-то интересное!

Для некоторых знаков зодиака этот день будет по-особенному необычным, а кому-то покажется скучным и обыденным. Главное - найти способ разнообразить рутину и настроиться на позитив.

ОВЕН

Овнам этот день обещает быть приятным. Вам удастся хорошо отдохнуть. Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Поэтому не следует обижаться на любимых и близких людей, даже если они не всегда правильно вас понимают.

ТЕЛЕЦ

Звезды говорят Тельцам, что 22 декабря их может посетить тоска. Также нужно быть поаккуратней со своими словами и действиями, не делайте ничего, о чем в будущем будете жалеть. Легкомыслие или невыполненные обязательства могут создать множество проблем в дальнейшем.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня попытаются взяться за несколько дел одновременно, что вызовет некоторые проблемы. Необходимо правильно распределить приоритеты и смело идти к заданной цели. Также не проявляйте излишних амбиций, если нет полной уверенности, что вас ждет успех. Сейчас не время для эксперементов.

РАК

Звезды говорят Ракам, что 22 декабря новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Постарайтесь не заводить новые знакомства и поменьше общайтесь с неприятными людьми.

ЛЕВ

Астрологический прогноз для Львов на 22 декабря советует определить границы своих достижений, чтобы не отвлекаться на мелочи. Сегодня вы узнаете приятную новость для вас и любимого человека.

ДЕВА

Сегодня Девам рекомендуется заботливее отнестись к своему здоровью и не злоупотреблять алкогольными напитками. День окажется благоприятным для путешествий, пеших прогулок и физических упражнений.

Фото: (pxhere.com)

ВЕСЫ

Гороскоп для Весов на 22 декабря говорит, что в этот день вы узнаете хорошую новость, которая поднимет настроение на целый день. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье, но она быстро разрешится. Главное, не накаляйте обстановку.

СКОРПИОН

Скорпионам в этот период советуют быть более внимательными и осторожными. Лучше избегайте ненужных контактов, споров и конфликтов. Будьте осторожны в общественных местах.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы 22 декабря почувствуют себя значительно лучше. Если вы болели, то вскоре будете в прекрасном расположении духа. Чтобы избежать проблем со здоровьем, ложитесь спать пораньше. Вашему организму потребуется на отдых больше времени.

КОЗЕРОГ

Гороскоп для Козерогов говорит, что 22 декабря ваши осмотрительность и сдержанность помогут определить позиции в постоянно изменяющихся обстоятельствах. Хороший день, чтобы порадовать любимых теплыми словами или вкусной кулинарией.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп для Водолеев на 22 декабря говорит, что в этот день стоит позвонить к старому другу, он будет рад вас услышать. Поделитесь своими тревогами с родным человеком, не стоит замыкаться в себе. Ближе к вечеру можете получить денежное вознаграждение за свои труды.

РЫБЫ

Астропрогноз на 22 декабря для Рыб говорит, что утром вы можете почувствовать легкую усталость. Будьте более активными и тратьте энергию с пользой. Вторую половину дня стоит провести в кругу семьи, где вы почувствуете себя любимым и нужным. Отношения станут крепче.

Напомним, что названы знаки зодиака, с которыми никогда нельзя спорить.

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