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Яка тварина стане символом 2019 року

Lite » Гороскоп 03.12.2018 - 16:22
Яка тварина стане символом 2019 року
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Тварина-символ нового року 2019 буде покровителем змін на особистому фронті і в кар'єрі

Кожен рік за східним календарем має свій талісман. Яка тварина стане символом нового 2019 року, що готує китайський гороскоп на наступні 12 місяців, і як задобрити покровителя року - в матеріалі РБК-Lite.

Новий рік 2019 і його символ

Китайський календар складається із знаків, які символізують тварин і стихії. Наступаючий рік завершує дванадцятирічний цикл. За гороскопом новий рік 2019 стане роком Жовтої Свині (Кабана), його стихія - Земля.

Примітно, що "господар" року вступить в свої права лише 5 лютого 2019 - на Китайський новий рік. Заступництво Жовтої Свині триватиме до 24 січня 2020-го.

2019 рік Жовтої Земляної СвиніФото: 2019 рік Жовтої Земляної Свині (pixabay.com)

Чого очікувати від Жовтої Свині

На думку астрологів, виграшними якостями характеру в новому році будуть терплячість і комунікабельність. Свиня протегує всім видам робіт на землі, а також матеріальний стороні життя. Хороший урожай чекає працьовитих городників. Тих, хто вміє розпоряджатися фінансами з розумом і економити, Жовта Свиня віддячить приємними несподіванками у вигляді премій, грошових виграшів.

Подорожі та відрядження в наступному році повинні бути успішними, також сприятливо частіше вибиратися на природу, в походи, на риболовлю і за грибами.

2019 рік підходить для укладення шлюбу. А у тих, хто ще не зустрів свою другу половинку, підвищаться шанси закохатися без пам'яті, і почуття будуть взаємними.

Символ наступаючого року цінує старанність і наполегливість. Люди, що володіють такими якостями, приречені на успіх в кар'єрі в майбутньому році. Головне - працювати не покладаючи рук і йти до наміченої мети.

В рік Свині удача чекає тих, хто вміє економитиФото: В рік Свині удача чекає тих, хто вміє економити (pixabay.com)

Як залучити удачу в рік Жовтої Свині

Щоб задобрити новорічний талісман, астрологи рекомендують дотримуватися кількох правил з вибору нарядів і складання меню для святкового столу.

Незважаючи на те, що свинка за східним гороскопом жовта, колір 2019 року - чорний. Тому при плануванні новорічного образу можна сміливо використовувати два цих кольори і їх відтінки. Земляній стихії також відповідає зелений колір. Не варто обирати занадто яскраві і строкаті речі, потрібно віддати перевагу спокійним тонам.

Знаком поваги до талісману наступаючого року будуть аксесуари з золота або біжутерія з позолотою.

Серед частувань на свято не повинно бути свинини, але інші страви з м'яса доречні (яловичина, баранина, птиця). Свиня - травоїдна тварина, тому на стіл обов'язково поставте багато зелені і легкі салати з овочів.

А щоб новий рік Жовтої Свині пройшов безтурботно і легко, зустріти його потрібно у веселій компанії і з хорошим настроєм.

До речі, астрологи дали свій прогноз на останній місяць 2018 року та корисні рекомендації, як його потрібно провести.

Також раніше ми писали про те, який наряд для новорічної ночі радять підібрати дизайнери.

Відео: РБК-Україна

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