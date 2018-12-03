Яка тварина стане символом 2019 року

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Тварина-символ нового року 2019 буде покровителем змін на особистому фронті і в кар'єрі

Кожен рік за східним календарем має свій талісман. Яка тварина стане символом нового 2019 року, що готує китайський гороскоп на наступні 12 місяців, і як задобрити покровителя року - в матеріалі РБК-Lite.

Новий рік 2019 і його символ

Китайський календар складається із знаків, які символізують тварин і стихії. Наступаючий рік завершує дванадцятирічний цикл. За гороскопом новий рік 2019 стане роком Жовтої Свині (Кабана), його стихія - Земля.

Примітно, що "господар" року вступить в свої права лише 5 лютого 2019 - на Китайський новий рік. Заступництво Жовтої Свині триватиме до 24 січня 2020-го.

Фото: 2019 рік Жовтої Земляної Свині (pixabay.com)

Чого очікувати від Жовтої Свині

На думку астрологів, виграшними якостями характеру в новому році будуть терплячість і комунікабельність. Свиня протегує всім видам робіт на землі, а також матеріальний стороні життя. Хороший урожай чекає працьовитих городників. Тих, хто вміє розпоряджатися фінансами з розумом і економити, Жовта Свиня віддячить приємними несподіванками у вигляді премій, грошових виграшів.

Подорожі та відрядження в наступному році повинні бути успішними, також сприятливо частіше вибиратися на природу, в походи, на риболовлю і за грибами.

2019 рік підходить для укладення шлюбу. А у тих, хто ще не зустрів свою другу половинку, підвищаться шанси закохатися без пам'яті, і почуття будуть взаємними.

Символ наступаючого року цінує старанність і наполегливість. Люди, що володіють такими якостями, приречені на успіх в кар'єрі в майбутньому році. Головне - працювати не покладаючи рук і йти до наміченої мети.

Фото: В рік Свині удача чекає тих, хто вміє економити (pixabay.com)

Як залучити удачу в рік Жовтої Свині

Щоб задобрити новорічний талісман, астрологи рекомендують дотримуватися кількох правил з вибору нарядів і складання меню для святкового столу.

Незважаючи на те, що свинка за східним гороскопом жовта, колір 2019 року - чорний. Тому при плануванні новорічного образу можна сміливо використовувати два цих кольори і їх відтінки. Земляній стихії також відповідає зелений колір. Не варто обирати занадто яскраві і строкаті речі, потрібно віддати перевагу спокійним тонам.

Знаком поваги до талісману наступаючого року будуть аксесуари з золота або біжутерія з позолотою.

Серед частувань на свято не повинно бути свинини, але інші страви з м'яса доречні (яловичина, баранина, птиця). Свиня - травоїдна тварина, тому на стіл обов'язково поставте багато зелені і легкі салати з овочів.

А щоб новий рік Жовтої Свині пройшов безтурботно і легко, зустріти його потрібно у веселій компанії і з хорошим настроєм.

До речі, астрологи дали свій прогноз на останній місяць 2018 року та корисні рекомендації, як його потрібно провести.

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Відео: РБК-Україна