Які знаки Зодіаку розбагатіють в 2019 році

Колаж РБК-Україна

Стало відомо, яким знакам Зодіаку рік Свині обіцяє фінансовий прибуток

2019 рік принесе для деяких знаків Зодіаку багатство і фінансовий успіх. Для яких саме – розповіла астролог Тетяна Борщ.

Так, за її словами, фінансові позиції Овнів в наступному році будуть поліпшуватися. Крім того, в грудні на представників цього знака обрушиться дуже велика сума грошей.

Для Близнюків цей рік буде не дуже стабільний у фінансовому плані. Проте в кінці лютого, березні, травні, липні і в кінці листопада на їхній рахунок будуть надходити пристойні суми.

2019-й буде досить вдалий для Скорпіонів. Представники цього знака Зодіаку перейдуть на новий матеріальний рівень. Більше того, мова йде не про яку-небудь тимчасову історію, адже позитивні зміни у фінансовому плані отримають продовження і в наступні роки.

У другій половині року фінансові позиції поліпшуватися у Стрільців. А в грудні вони зможуть по-справжньому озолотитися!

Позитивний прогноз астролог дає для Риб. Через те, що кар'єра піде вгору, ситуація з грошима теж покращиться. Особливо це актуально для квітня, травня, серпня, листопада і грудня.

А ось у Водоліїв складеться цікава ситуація. Адже з одного боку, грошей у володарів цього знаку стане більше, а з іншого - витрати теж збільшаться.

Нагадаємо, що нещодавно астрологи розповіли українцям про те, як привернути удачу і багатство в 2019 році.

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