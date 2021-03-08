Гороскоп Таро: кому повезет, а кого ждет неудача на этой неделе

Овен

К сожалению, на этой неделе Овнам может не хватать смелости и энергии, чтобы, как обычно, стремительно двигаться вперед. Не лучше ли затаиться на время и накопить силы, которые уже к концу недели очень понадобятся!

Телец

Для Тельцов неделя ожидается благоприятная. Появится возможность не только укрепить свое материальное положение, но и любовные узы. Однако помните, что для достижения успеха вам противопоказаны лень и пессимизм. Счастье и деньги с неба не упадут и придется приложить усилия!

Близнецы

На этой неделе все зависит от вас, дорогие Близнецы. Насколько вы будете смелыми, предприимчивыми и решительными. Не рассчитывайте на чью-либо помощь, действуйте стремительно, полагаясь на собственные опыт и интуицию, и удача обязательно улыбнется вам!

Рак

Прежде, нежели что-то предпринимать на этой неделе, Ракам стоит семь раз все обдумать и ни в коем случае не просчитаться даже в мелочах — беспечность может повлечь серьезные последствия. Постарайтесь как можно четче спланировать неделю и проявите щепетильность во всем!

Лев

Неделя весьма благосклонна ко Львам. Похоже, вам удастся реализовать свои стремления, и, как результат, вас ждет новая ступень по карьерной лестнице и победы на любовном фронте. Не упустите свой шанс!

Дева

Девам придется потрудиться удержаться на плаву — на этой неделе может все валиться из рук. По возможности, сбавьте обороты — вы на пределе! Используйте этот период для неспешных раздумий, вынесения уроков и переоценки ценностей.

Весы

На этой неделе Весам предстоит много трудиться. Даже если чувствуете, что еще немного, и ваши силы иссякнут, не спешите отказываться от работы — ее легко потерять! Постарайтесь с умом распланировать свое время и сразу беритесь за главное. Вскоре ваши усилия увенчаются успехом!

Скорпион

Эта неделя ваша, Скорпионы! Однако не спешите радоваться, так как именно на вас может быть возложена ответственность за судьбу близкого человека. И ваша основная задача — уделить максимум внимания близким, и при необходимости помочь словом или делом.

Стрелец

От Стрельцов на этой неделе потребуется немало фантазии. Не стесняйтесь подходить креативно к любому делу, за которое бы вы не взялись. Меняйтесь, ищите новые пути для реализации своих идей, проявляйте активность и не отказывайтесь от новых знакомств — они могут оказаться весьма полезными!

Козерог

Козерогам на этой неделе можно посоветовать быть максимально активными и ни в коем случае не сидеть на одном месте! Путешествуйте, обзаводитесь связями, впитывайте новую информацию. Чем больше у вас окажется друзей, тем прочнее будет ваше социальное положение!

Водолей

На этой неделе Водолеям может понадобиться бросить все свои силы на укрепление семьи и отношений. Используйте любую возможность для общения с близкими, не скупитесь на проявление любви и заботы. Но вместе с тем не упустите из виду и назревающие профессиональные перемены!

Рыбы

Рыбам лучше провести эту неделю в некотором уединении. Это вовсе не подразумевает полного отшельничества, ухода от дел и сведению всех контактов на нет. Просто уделите больше времени себе и своей душе, изучая и раскрывая ее богатства!