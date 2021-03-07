Звезды будут поддерживать: гороскоп для всех знаков Зодиака с 8 по 14 марта

Гороскоп на март говорит о том, что вторая неделя весны принесет позитивные и романтические изменения в жизнь всех представителей зодиакального созвездия. Ожидается повышение чувственности и приятные сюрпризы в сфере любви.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 8 по 14 марта. Об этом пишет издание Vseprozvezd.

Овен

Эти дни стоит посвятить завершению всех текущих дел. Можно брать на себя то, что раньше было недоступно или не по плечу – звезды будут поддерживать. Не стоит связываться с прошлым – отпустите все, то не имеет ценности, избавьтесь от того, что тормозит ваше развитие. Любовные вопросы с 8 по 14 марта постарайтесь не решать – принять верное решение не получится.

Телец

Ближайшую неделю Тельцам стоит посвятить любовным и романтическим приключениям. Поговорите с родственной душой, постарайтесь найти общий язык и решить все проблемы. Не забудьте о своем творческом потенциале. Устройте небольшое шоу для любимого человека – это поднимет настроение и внесет новизну.

Близнецы

Постарайтесь уделить время физическим нагрузкам – отправляйтесь в отпуск, побегайте в парке или займитесь активными развлечениями. По поводу любовных отношений постарайтесь не переживать – события этой недели подскажут вам решение. Мужчинам стоит быть предельно осторожными – есть вероятность, что ложная победа окажется настоящим поражением.

Рак

Для Раков звезды приготовили невероятный подарок – прямой путь к успеху. Первую половину недели стоит посвятить однообразным задачам и завершить то, до чего ранее не доходили руки. Проявите творческий подход к сложным ситуациям и включите фантазию. Это поможет спасти ситуацию и принять нестандартное решение.

Лев

Уделите больше времени своей семье на этой неделе. Полезным станет общение с деловыми партнерами – обмен опытом даст возможность наладить отношения и открыть новые источники дохода. Обратите внимание на свой дом – может стоит сделать перестановку или поменять шторы. Такие изменения добавят энергии и увеличат жизненный тонус.

Дева

С 8 по 14 марта для Дев будет очень полезным время для себя – занятия спортом, смена имиджа, салоны красоты, релаксация. Нужно сделать для себя все максимально, чтобы поднять настроение и ощутить гармонию. Во второй половине недели можно заняться личной жизнью – выбрать спутницу или ответить на предложение. Звезды будут покровительствовать парам, которые начнут отношения в этот период.

Весы

Если в вашей голове давно уже крутятся новаторские предложения, то можно радоваться – наступает самый удачный период для их реализации. Не тратьте время зря – посвятите свое время одному делу, которое точно принесет результат. Есть вероятность того, что с коллегами могут испортиться отношения, но на работе это не отразится.

Скорпион

В ближайшую неделю Скорпионам стоит отложить в сторону все работы с документацией. А вот утомительные и однообразные задачи будут решаться быстро. Возможна встреча с единомышленниками, которые помогут воплотить в жизнь новые идеи. Проявите дипломатическое мастерство и не отметайте сразу предложения, которые вызывают удивление и недоумение.

Стрелец

Неделя для Стрельцов станет стабильной. Никаких стрессов и конфликтов не предвидится, будет спокойно абсолютно во всех направлениях. Постарайтесь уделить время неурегулированным вопросам – составьте план реализации и решите задачу в ближайшее время. Иначе вас могут настигнуть серьезные финансовые или личные проблемы.

Козерог

Ближайшую неделю стоит посвятить творчеству и в первую очередь это касается тех, у кого есть потенциал. Если вас тянет на романтику, то дайте волю эмоциям. Проведите время со своей половинкой, обсудите все проблемы и варианты их решения. Мирное решение всех сложных вопросов в этот период будет сопровождаться влиянием звезд и планет.

Водолей

Все знакомства в этот период будут судьбоносными. И это может быть в любой сфере жизни. Не пренебрегайте новыми людьми, которые появляются в вашей жизни. Постарайтесь их узнать получше, но не стоит преследовать корыстные мотивы – они не будут оправданы. Внимательность и отзывчивость – важные ключи к успеху.

Рыбы

Улыбаться в ближайшие дни смогут только решительные и ответственные Рыбы. Не бойтесь рисковать и выходить за пределы своей зоны комфорта. Случайные и мимолетные знакомства могут стать трамплином для новых контактов и прекрасного сотрудничества. Постарайтесь в ближайшие дни реализовать свои идеи.