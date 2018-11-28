Гороскоп на 28 листопада: яким знакам потрібно бути обережніше

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Всім знакам зодіаку зірки сьогодні радять розібратися зі старими справами

28 листопада зірки раз за разом будуть провокувати нестримне бажання одним рухом розібратися зі всіма накопиченими проблемами і справами.

Не чиніть опір – все складеться добре, і у багатьох вийде довести розпочате до кінця, але зважуйте кожне рішення.

Овен

Овен буде страждати від нестачі дипломатичності. В його судженнях то і діло буде проявлятися різкість і критична думка. Про самолюбство оточуючих забувати не варто, інакше день може пройти в нескінченних конфліктах.

Телець

"Кращі часи" настали - візьміться за давно завислі домашні справи. Дійте швидко, чітко і ефективно. Можна взятися за давно назрівший ремонт або зробити в квартирі перестановку.

Близнюки

Справи в цей день будуть вдаватися їм легше звичайного, а знайдені рішення будуть відрізнятися дотепністю і простотою. Спілкуючись з кимось, стежте за своєю мовою, оскільки наслідки ваших зауважень можуть доставити неприємності.

Рак

Ракам не завадить зайнятися власною бухгалтерією. Це відноситься, в першу чергу, до свого власного гаманця. Згадайте, гроші люблять рахунок: грамотний розподіл коштів дозволить заощадити гроші на бажані покупки.

Лев

Представникам знака важливо пам'ятати, що слово не горобець. Стримайте ваше прагнення до щирості у висловах – не всі ваші оточуючі люблять правду. Ви потім пошкодуєте про сказане, та й вибачатися доведеться.

Діва

Від вас чекають рішучості і чіткості, але Діви 28 листопада на це не здатні. Необхідність приймати в цей день важливі рішення буде дратувати й гнітити Дів, тому особливо нічого не переносите на найближчі дні – постарайтеся все вирішити сьогодні.

Ваги

Ваги поринуть у фантастичні ідеї і плани, але в цілому представникам знака не завадить стати трішки реалістами. Не йдіть на поводу у власних фантазій, пам'ятайте – вони можуть здійснитися.

Скорпіон

Розгребіть завали, що утворилися на особистому фронті. Обміркуйте всі пропозиції і відкиньте те, в чому самі не бачите перспектив. Займіться в першу чергу проектами, в яких шанси домогтися успіху максимальні.

Стрілець

У вас з'являється реальна можливість реалізувати екстравагантні ідеї, що виникли раніше. Зараз саме час втілити їх у життя. Не все пройде ідеально і гладко, але шанси на успіх у справах у вас зараз більше звичайних!

Козеріг

З самого ранку Козероги будуть страждати від надлишку енергії. Ваша активність сьогодні буде дуже висока, тому плануйте згорнути гори, або як мінімум, закінчити незавершені справи. У вас прокинеться рішучість, як у думках, так і у вчинках, а тактовність буде спати.

Водолій

Всі вас сьогодні будуть підганяти і квапити - день пройде в клопотах і турботах. Клопоти, при цьому, будуть позитивними, а зусилля не пропадуть даремно. Тим не менш, розслабитися і зайнятися собою Водолії зможуть тільки ближче до вечора.

Риби

Сьогодні вас будуть мучити питання, пов'язані з організацією і плануванням. Ваші проекти будуть відрізнятися простотою і ефективністю. Уникайте зайвої прискіпливості до оточуючих, тримайте себе в руках.

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