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Гороскоп на 28 листопада: яким знакам потрібно бути обережніше

Lite » Гороскоп 28.11.2018 - 13:10
Гороскоп на 28 листопада: яким знакам потрібно бути обережніше
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Всім знакам зодіаку зірки сьогодні радять розібратися зі старими справами

28 листопада зірки раз за разом будуть провокувати нестримне бажання одним рухом розібратися зі всіма накопиченими проблемами і справами.

Не чиніть опір – все складеться добре, і у багатьох вийде довести розпочате до кінця, але зважуйте кожне рішення.

Овен

Овен буде страждати від нестачі дипломатичності. В його судженнях то і діло буде проявлятися різкість і критична думка. Про самолюбство оточуючих забувати не варто, інакше день може пройти в нескінченних конфліктах.

Телець

"Кращі часи" настали - візьміться за давно завислі домашні справи. Дійте швидко, чітко і ефективно. Можна взятися за давно назрівший ремонт або зробити в квартирі перестановку.

Близнюки

Справи в цей день будуть вдаватися їм легше звичайного, а знайдені рішення будуть відрізнятися дотепністю і простотою. Спілкуючись з кимось, стежте за своєю мовою, оскільки наслідки ваших зауважень можуть доставити неприємності.

Рак

Ракам не завадить зайнятися власною бухгалтерією. Це відноситься, в першу чергу, до свого власного гаманця. Згадайте, гроші люблять рахунок: грамотний розподіл коштів дозволить заощадити гроші на бажані покупки.

Лев

Представникам знака важливо пам'ятати, що слово не горобець. Стримайте ваше прагнення до щирості у висловах – не всі ваші оточуючі люблять правду. Ви потім пошкодуєте про сказане, та й вибачатися доведеться.

Діва

Від вас чекають рішучості і чіткості, але Діви 28 листопада на це не здатні. Необхідність приймати в цей день важливі рішення буде дратувати й гнітити Дів, тому особливо нічого не переносите на найближчі дні – постарайтеся все вирішити сьогодні.

Ваги

Ваги поринуть у фантастичні ідеї і плани, але в цілому представникам знака не завадить стати трішки реалістами. Не йдіть на поводу у власних фантазій, пам'ятайте – вони можуть здійснитися.

Скорпіон

Розгребіть завали, що утворилися на особистому фронті. Обміркуйте всі пропозиції і відкиньте те, в чому самі не бачите перспектив. Займіться в першу чергу проектами, в яких шанси домогтися успіху максимальні.

Стрілець

У вас з'являється реальна можливість реалізувати екстравагантні ідеї, що виникли раніше. Зараз саме час втілити їх у життя. Не все пройде ідеально і гладко, але шанси на успіх у справах у вас зараз більше звичайних!

Козеріг

З самого ранку Козероги будуть страждати від надлишку енергії. Ваша активність сьогодні буде дуже висока, тому плануйте згорнути гори, або як мінімум, закінчити незавершені справи. У вас прокинеться рішучість, як у думках, так і у вчинках, а тактовність буде спати.

Водолій

Всі вас сьогодні будуть підганяти і квапити - день пройде в клопотах і турботах. Клопоти, при цьому, будуть позитивними, а зусилля не пропадуть даремно. Тим не менш, розслабитися і зайнятися собою Водолії зможуть тільки ближче до вечора.

Риби

Сьогодні вас будуть мучити питання, пов'язані з організацією і плануванням. Ваші проекти будуть відрізнятися простотою і ефективністю. Уникайте зайвої прискіпливості до оточуючих, тримайте себе в руках.

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