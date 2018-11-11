Астролог назвав три "фартових" знаків листопада 2018

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Павло Глоба розповів, яким знакам зодіаку буде везти у цьому місяці

Знаменитий український астролог Павло Глоба на своєму офіційному сайті назвав три знаки зодіаку, яким поталанить у листопаді 2018 року.

За прогнозами експерта, везти в цьому місяці буде Тельцям, Дівам і Козерогам.

Астролог наголосив, що успіх в реалізації задуманих планів допоможе довести Тельцям до логічного завершення амбітні плани, які виношувалися протягом довгого часу.

Що стосується Дів, то перед ними можуть розгорнутися перспективи зростання, вони зможуть отримати максимальну користь від багатьох своїх стартапів, а також зуміють реалізувати проекти, над якими працювали тривалий час, що обіцяє непоганий прибуток. Крім того, цього знаку буде супроводжувати удача і на любовному фронті.

Козероги в кінці осені зможуть продуктивно вирішити актуальні проблеми та питання. Для реалізації задуманого, представникам даного знаку доведеться докласти зусилля і задіяти силу волі. Експерт також стверджує, що листопад стане для Козерогів сприятливим місяцем для приємного знайомства з протилежною статтю.

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Відео: РБК-Україна