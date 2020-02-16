ru
ua

Не все то золото: эксперт рассказала о "подводных камнях" мультивитаминов

Новости » Еда   

Нутрициолог рассказала, почему не стоит всем подряд принимать витаминные комплексы

Прием витаминов – дело ответственное и подходит к нему стоит внимательно и осторожно. Прием витаминов нужно осуществлять грамотно, опираясь на особенности собственного организма с учетом множества факторов. А как насчет мультивитаминных комплексов, ведь это так удобно – выпил пилюлю и получил сразу все необходимые вещества? О плюсах и минусах мультивитаминов. А также особенностях их приема рассказала в Instagram нутрициолог Юлия Трифонова.

Несмотря на популярность, большинство исследований показали, что именно мультивитамины приносят мало пользы. Они не восстанавливают дефициты, не снижают риски развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, не увеличивают продолжительность жизни.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Мультивитамины могут быть полезны только в определенных обстоятельствах:

  • Когда вы на строгой ограничивающей диете
  • Когда вы в командировке и питаетесь чем попало
  • Во время беременности
  • При определенных хирургических вмешательствах (бариатрическая хирургия)
  • Если есть заболевания, которые уменьшают поглощение питательных веществ (целиакия, болезнь Крона и др).

Почему мы не можем отказаться от сладкого и что с этим делать: ответ диетолога

Мультивитамины не восстанавливают дефициты! А как у нас часто бывает - смотрим рекламу по телевизору и думаем "надо попить мультивитамины", сразу много и в одной баночке. Удобно! Но так не работает.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

У мультивитаминов куча минусов:

  • Они не восстанавливают дефициты
  • Они могут не усваиваться (вспомните проверку качества добавок на моем закрытом канале)
  • Есть риски передозировки определенных веществ
  • Высокие риски аллергии, побочных эффектов
  • Они создают ложную иллюзию здоровья!

Люди, которые пьют мультивитамины, часто не соблюдают здоровое питание. Это приводит к отрицательному влиянию на здоровье и продолжительность жизни, хотя казалось бы - мы пьем витамины!

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова развенчала мифы и негативном влиянии на фигуру некотрых "вредных" продуктов.

Сладкая конфета: Настя Каменских и горячий испанец Juan Magan покоряют страстным дуэтом Чудо, которое дарит Всевышний: Джамала станет мамой во второй раз
Читать все новости