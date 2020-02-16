Не все те золото: експерт розповіла про "підводні камені" мультивітамінів

Прийом вітамінів – справа відповідальна і підходити до неї варто уважно і обережно. Прийом вітамінів потрібно здійснювати грамотно, спираючись на особливості власного організму з урахуванням безлічі факторів. А як щодо мультивітамінних комплексів, адже це так зручно – випив пігулку і отримав всі необхідні речовини? Про плюси і мінуси мультивітамінів. А також особливості їх прийому розповіла в Instagram нутриціолог Юлія Трифонова.

Незважаючи на популярність, більшість досліджень показали, що саме мультивітаміни приносять мало користі. Вони не відновлюють дефіцити, не знижують ризики розвитку раку, серцево-судинних захворювань, не збільшують тривалість життя.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Мультивітаміни можуть бути корисні лише в певних обставин:

Коли ви суворої обмеженні в дієті

Коли ви у відрядженні і харчуєтеся чим попало

Під час вагітності

За певних хірургічних втручаннях (бариатрична хірургія)

Якщо є захворювання, які зменшують поглинання поживних речовин (целіакія, хвороба Крона та ін)

Чому ми не можемо відмовитися від солодкого і що з цим робити: відповідь дієтолога

Мультивітаміни не відновлюють дефіцити! А як у нас часто буває - дивимося рекламу по телевізору і думаємо "треба попити вітаміни", відразу багато і в одній баночці. Зручно! Але так не працює.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У мультивітамінів купа мінусів:

Вони не відновлюють дефіцити

Вони не можуть засвоюватися (згадайте перевірку якості добавок на моєму закритому каналі)

Є ризики передозування певних речовин

Високі ризики алергії, побічних ефектів

Вони створюють хибну ілюзію здоров'я!

Люди, які п'ють мультивітаміни, часто не дотримуються здорового харчування Це призводить до негативного впливу на здоров'я і тривалість життя, хоча здавалося б - ми п'ємо вітаміни!

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла міфи і негативний вплив на фігуру деяких "шкідливих" продуктів.