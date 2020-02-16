Не все те золото: експерт розповіла про "підводні камені" мультивітамінів

Нутриціолог розповіла, чому не варто усім підряд приймати вітамінні комплекси
Прийом вітамінів – справа відповідальна і підходити до неї варто уважно і обережно. Прийом вітамінів потрібно здійснювати грамотно, спираючись на особливості власного організму з урахуванням безлічі факторів. А як щодо мультивітамінних комплексів, адже це так зручно – випив пігулку і отримав всі необхідні речовини? Про плюси і мінуси мультивітамінів. А також особливості їх прийому розповіла в Instagram нутриціолог Юлія Трифонова.
Незважаючи на популярність, більшість досліджень показали, що саме мультивітаміни приносять мало користі. Вони не відновлюють дефіцити, не знижують ризики розвитку раку, серцево-судинних захворювань, не збільшують тривалість життя.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀
Мультивітаміни можуть бути корисні лише в певних обставин:
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Мультивітаміни не відновлюють дефіцити! А як у нас часто буває - дивимося рекламу по телевізору і думаємо "треба попити вітаміни", відразу багато і в одній баночці. Зручно! Але так не працює.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
У мультивітамінів купа мінусів:
Люди, які п'ють мультивітаміни, часто не дотримуються здорового харчування Це призводить до негативного впливу на здоров'я і тривалість життя, хоча здавалося б - ми п'ємо вітаміни!
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