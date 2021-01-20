Живу без кубиков и ем торт: Анита Луценко восхитила шикарной фигурой и сделала неожиданное признание

Анита Луценко (instagram.com/anitasporty/)

Известный фитнес-тренер Анита Луценко мотивирует своих фолловеров шикарной фигурой на их личные достижения в спортзале. Взглянув на страницу знаменитости в Instagram, многим может показаться, что Анита целыми днями пропадает на тренажерах.

Но на самом деле это не совсем так: отдохнуть и вкусно поесть Анита тоже любит - и не всегда это какие-то малокалорийные блюда. Луценко даже поделилась рецептом, посоветовав всем насладиться едой и не думать о калориях.

Вот и на этот раз Анита опять напомнила: она не тренируется круглосуточно - поэтому стоит смотреть на достижение фигуры мечты легче, делать это с радостью и хорошим настроением, а не через усилия.

"Как это ни странно, но примерно раз в день мне приходиться кому-то отвечать, что я ем всю еду, нет ограничений в молочке, глютене, мясе, рыбе, яйцах, сахаре, десертах. И я не тренируюсь круглосуточно", - написала Анита.

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)

Анита добавила, что, очевидно, ее образ на ТВ борца за похудение сформировал ложное мнение о ней.

"Я не могу сказать, что мне это нравится. Мне кажется, это вводит в заблуждение читателей о том, о чем я тут вообще работаю. Уточняю! Я считаю, жизнь не должна основываться на еде, тренировки исключительно должны быть в удовольствие (будет это бодифлекс, танцы, бадминтон или велосипед - вообще не важно), важнее, сколько вы просто шевелитесь в течении дня и спите. И счастливы вы при этом или нет! Если нет - к черту такую жизнь!", - написала Луценко.

Анита рассказала, что тренировки и еда - это только часть жизни, примерно, 5 процентов.

"Если вы не бодибилдер или модель, которые прилагают особые усилия, чтоб зарабатывать на своем теле. Я люблю пиццу, спагетти, шампанское, птичье молоко и все остальное! Да, при этом у меня не 10% жира (а 21%) и нет кубиков, но у меня и нет цели жить с кубиками! Цель - жить с удовольствием и без переборов и без невроза. А в балансе! Пью ли я чай с сахаром - нет! Съем ли я "Киевский" торт на день рождения? Да!", - написала Луценко своим фолловерам.

Напомним, что Анита Луценко поделилась секретом стройности: есть картошку и не толстеть.