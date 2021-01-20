Живу без кубиків і їм торт: Аніта Луценко захопила шикарною фігурою і зробила несподіване зізнання

Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty/)

Відомий фітнес-тренер Аніта Луценко мотивує своїх фоловерів шикарною фігурою на їх особисті досягнення в спортзалі. Поглянувши на сторінку знаменитості в Instagram, багатьом може здатися, що Аніта цілими днями пропадає на тренажерах.

Але насправді це не зовсім так: відпочити і смачно поїсти Аніта теж любить - і не завжди це якісь малокалорійні страви. Луценко навіть поділилася рецептом, порадивши всім насолодитися їжею і не думати про калорії.

Ось і на цей раз Аніта знову нагадала: вона не тренується цілодобово - тому варто дивитися на досягнення фігури мрії легше робити це з радістю та хорошим настроєм, а не через зусилля.

"Як це ні дивно, але приблизно раз у день мені доводиться комусь відповідати, що я їм всю їжу, немає обмежень в молочці, глютені, м'ясі, рибі, яйцях, цукрі, десертах. І я не тренуюся цілодобово", - написала Аніта.

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)

Аніта додала, що, очевидно, її образ на ТБ борця за схуднення сформував помилкову думку про неї.

"Я не можу сказати, що мені це подобається. Мені здається, це вводить в оману читачів про те, про що я тут взагалі працюю. Уточнюю! Я вважаю, життя не повинне грунтуватися на їжі, тренування виключно повинні бути в задоволення (буде це бодіфлекс, танці, бадмінтон або велосипед - взагалі не важливо), важливіше, скільки ви просто ворушитеся протягом дня і спите. І щасливі ви чи ні! Якщо ні - до біса таке життя!", - написала Луценка.

Аніта розповіла, що тренування і їжа - це тільки частина життя, приблизно, 5 відсотків.

"Якщо ви не бодібілдер або модель, які докладають особливих зусиль, щоб заробляти на своєму тілі. Я люблю піцу, спагеті, шампанське, пташине молоко і все інше! Так, при цьому у мене не 10% жиру (а 21%) і немає кубиків, але у мене немає мети жити з кубиками! Мета - жити з задоволенням і без перебору і без неврозу. А в балансі! П'ю я чай з цукром - ні! Чи з'їм я "Київський" торт на день нарождення? Так!", - написала Луценко своїм фоловерам.

Нагадаємо, що Аніта Луценко поділилася секретом стрункості: їсти картоплю і не товстіти.