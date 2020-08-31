Жевательная резинка и похудение: эксперт рассказала о прямой связи

Эксперт пояснила, как жвачка влияет на аппетит
Похудеть с помощью жвачки нельзя, а вот жевать можно, если осторожно, утверждает эксперт по похудению и правильному питанию, фитнес-тренер и сертифицированный нутрициолог Катя Медушкина. Она рассказала, почему не стоит злоупотреблять употреблением жевательной резинки и как она влияет на организм.
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Эксперт перечислила топ-3 правила употребления жевательной резинки, при которых она не наведит здоровью и фигуре:
Применение жевательной резинки приветствуют стоматологи, ведь она очищает полость рта от остатков пищи, освежает дыхание и дает нагрузку на жевательный аппарат, стимулируя кровоснабжение десен и жевательных мышц.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Отрицательная сторона: долгое жевание может вызвать истощение слюнных желез, а ее длительное использование стимулирует активное выделение желудочного сока.
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Организм думает, что ему дали еду, и готовится к ее перевариванию. Именно поэтому жевачку нельзя использовать натощак и пытаться с ее помощью “сбить аппетит”. Это может привести к заболеваниям ЖКТ.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Стоит помнить, что жевательная резинка еще и стимулирует вкусовые рецепторы. Что происходит с вашим организмом, если вы жуете жвачку:
Поэтому специалист не рекомендует жевать жевательную резинку, пока вы худеете. Кроме того, состав резинок оставляет желать лучшего.
Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об употреблении углеводов в период похудения. Она перечислила "полезные" углеводы, котрые следует включить в меню.