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Жевательная резинка и похудение: эксперт рассказала о прямой связи

Понедельник 31 августа 2020 08:37
Жевательная резинка и похудение: эксперт рассказала о прямой связи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт пояснила, как жвачка влияет на аппетит

Похудеть с помощью жвачки нельзя, а вот жевать можно, если осторожно, утверждает эксперт по похудению и правильному питанию, фитнес-тренер и сертифицированный нутрициолог Катя Медушкина. Она рассказала, почему не стоит злоупотреблять употреблением жевательной резинки и как она влияет на организм.

Эксперт перечислила топ-3 правила употребления жевательной резинки, при которых она не наведит здоровью и фигуре:

  • жвачка должна быть без сахара
  • жевать ее можно только после еды
  • делать это не дольше 10-15 минут

Применение жевательной резинки приветствуют стоматологи, ведь она очищает полость рта от остатков пищи, освежает дыхание и дает нагрузку на жевательный аппарат, стимулируя кровоснабжение десен и жевательных мышц.

Жевательная резинка и похудение: эксперт рассказала о прямой связи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отрицательная сторона: долгое жевание может вызвать истощение слюнных желез, а ее длительное использование стимулирует активное выделение желудочного сока.

Организм думает, что ему дали еду, и готовится к ее перевариванию. Именно поэтому жевачку нельзя использовать натощак и пытаться с ее помощью “сбить аппетит”. Это может привести к заболеваниям ЖКТ.

Жевательная резинка и похудение: эксперт рассказала о прямой связи
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стоит помнить, что жевательная резинка еще и стимулирует вкусовые рецепторы. Что происходит с вашим организмом, если вы жуете жвачку:

  • выделяется желудочный сок, который предназначен для переваривания пищи - появляется сильный голод.
  • вкусовые рецепторы раздражены сладковатым вкусом, мозг получает сигнал о поступлении углеводов, происходит выброс инсулин - организм начинает требовать “еще чего-нибудь”. Поэтому возрастает вероятность пищевого срыва.

Поэтому специалист не рекомендует жевать жевательную резинку, пока вы худеете. Кроме того, состав резинок оставляет желать лучшего.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об употреблении углеводов в период похудения. Она перечислила "полезные" углеводы, котрые следует включить в меню.

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