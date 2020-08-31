Жувальна гумка та схуднення: експерт розповіла про прямий зв'язок

Експерт пояснила, як жувальна гумка впливає на апетит
Схуднути за допомогою жуйки не можна, а ось жувати можна, якщо обережно, стверджує експерт по схудненню і правильному харчуванню, фітнес-тренер і сертифікований нутриціолог Катя Медушкіна. Вона розповіла, чому не варто зловживати використанням жувальної гумки і як вона впливає на організм.
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Експерт перерахувала топ-3 правила вживання жувальної гумки, при яких вона не наведит здоров'ю й фігурі:
Застосування жувальної гумки вітають стоматологи, адже вона очищає порожнину рота від залишків їжі, освіжає подих і дає навантаження на жувальний апарат, стимулюючи кровопостачання ясен та жувальних м'язів
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Негативна сторона: довге жування може викликати виснаження слинних залоз, а її тривале використання стимулює активне виділення шлункового соку.
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Організм думає, що йому дали їжу, і готується до її перетравленню. Саме тому жуйку можна використовувати натщесерце і намагатися з її допомогою "збити апетит". Це може призвести до захворювань шлунково-кишкового тракту.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Варто пам'ятати, що жувальна гумка ще й стимулює смакові рецептори. Що відбувається з вашим організмом, якщо ви жуйку жуєте:
Тому фахівець не рекомендує жувати жувальну гумку, поки ви худнете. Крім того, склад гумок залишає бажати кращого.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про вживання вуглеводів в період схуднення. Вона перерахувала "корисні" вуглеводи, які слід включити в меню.