Женские продукты-афродизиаки: что поможет разжечь страсть

Эксперт перечислила продукты, повышающие влечение
Давно известно, что некоторые продукты способны усиливать желание, разжечь страсть, повысить чувственность и сексуальную активность. Диетолог Светлана Никитчук перечислила блюда, которые способствуют пробуждению влечения и принесут еще и гастрономическое удовольствие. Списком продуктов-афродизиаков она поделилась в Instagram.
По словам эксперта, для повышения либидо нужны продукты с высоким содержанием тестостерона. Ведь его недостаток и снижает возбудимость, утрачивает интерес к сексу. Есть универсальные продукты-афродизиаки, они одинаково подходят и мужчинам и женщинам, а есть только "женские".
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Вот незаменимые продукты-помощники, повышающие женское либидо:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если есть эти продукты, повышающие либидо каждый день, то организм будет насыщаться нужными витаминами и микроэлементами.
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