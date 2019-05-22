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Топ-5 вредных для фигуры привычек: от чего стоит отказаться

Lite » Еда 22.05.2019 - 15:57
Топ-5 вредных для фигуры привычек: от чего стоит отказаться
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о распространенных заблужениях, которые стоят на пути к стройности

Часто мы даже не задумываемся о то, что наши укоренившиеся привычки мешают сбросить лишний вес, ведь они кажутся такими безобидными и малозначимыми, что мы не обращаем на них внимания. А ведь часто причины неудач в похудении берут начало из наших ежедневных ритуалов, которые стоит менять. Так считает диетолог Альбина Комиссарова, которая в Instagram озвучила топ-5 привычек, мешающих обрести фигуры мечты.

Так, ранее эксперт уже назвала четыре фактора, которые могут стоять на пути к стройности и красоте, а также рассказала, как избавиться от этих нездоровых пристрастий и чем их заменить.

Сладкие перекусы

Допустим, вам комфортно делать перекусы, но если это глазированные сырки, сладкий питьевой йогурт, кофе 3 в 1, "фитнес-батончик" с кучей сахара, то похудение может затянуться. Выбирайте здоровые перекусы: фрукты, овощи, несладкий йогурт, батончики из сухофруктов и прочее.

Отсутствие полноценного ужина или "я не ем после 6"

Топ-5 вредных для фигуры привычек: от чего стоит отказаться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Здесь сложнее, вероятнее, вы похудеете, так как получится интервальное голодание. Но долгосрочный результат получить будет сложнее, потому что вы игнорируете чувство голода, утром просыпаетесь с желанием "есть, все что вижу" и начинаете переедать. Ужин должен быть за 3 часа до сна!

Отработка еды спортом

Топ-5 вредных для фигуры привычек: от чего стоит отказаться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если ваше мышление построено по принципу: "съем торт, а завтра отработаю", успеха не будет. Похудение на 80% зависит от питания, спорт нам нужен для здоровья и чтобы укрепить мышечную массу и увеличить основной обмен веществ, а значит, сохранить результат.

Диеты и БАДы вместо правильного питания

Топ-5 вредных для фигуры привычек: от чего стоит отказаться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фокусировка не на том, чтобы еда была здоровая, а рацион сбалансированным, а на сомнительных диетах и БАДах. Всем нам хочется быстрого результата и чтобы ничего не делать. К сожалению, производители этим пользуются и фразы "без глютена", "протеиновый", "без лактозы" приравнивают в снижению веса. Нет никакого волшебного уникального способа и особых продуктов. И это здорово.

Подмена понятий

Пп-торт и вафли на фруктозе еще не факт, что содержат меньше калорий, а если и так, то ощущение безопасности заставит съесть больше

Ранее профессиональный диетолог Альбина Комиссарова озвучила плюсы и минусы популярного напитка смузи.

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