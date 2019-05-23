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Женские продукты-афродизиаки: что поможет разжечь страсть

Lite » Еда 23.05.2019 - 08:54
Женские продукты-афродизиаки: что поможет разжечь страсть
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила продукты, повышающие влечение

Давно известно, что некоторые продукты способны усиливать желание, разжечь страсть, повысить чувственность и сексуальную активность. Диетолог Светлана Никитчук перечислила блюда, которые способствуют пробуждению влечения и принесут еще и гастрономическое удовольствие. Списком продуктов-афродизиаков она поделилась в Instagram.

 По словам эксперта, для повышения либидо нужны продукты с высоким содержанием тестостерона. Ведь его недостаток и снижает возбудимость, утрачивает интерес к сексу. Есть универсальные продукты-афродизиаки, они одинаково подходят и мужчинам и женщинам, а есть только "женские".

Вот незаменимые продукты-помощники, повышающие женское либидо:

  • мясо (свинина, говядина);
  • морепродукты, как сильные афродизиаки (морская капуста, устрицы, водоросли);
  • рыба (треска, палтус, лосось, сардина) для выработки серотонина и эстрогена;
  • пряности (миндаль, имбирь) содержат рибофлавин, белок и кальций, приводящие к усиленному половому влечению. Имбирь можно добавлять в пищу или чай;

Женские продукты-афродизиаки: что поможет разжечь страсть

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • приправы (карри, красный перец в составе с капсаицином) усилят возбудимость нервной системы, повышают эндорфины – гормоны удовольствия;
  • фрукты (груши, бананы, авокадо, гранаты) поддерживают иммунную систему;
  • ягоды (клубника, нектарин), богаты калием;
  • финики содержат микроэлементы, которые очищают кровь, усиливают либидо, стимулируют выработку тестостерона и эстрогена;
  • шоколад насыщает и восстанавливает женское либидо.

Женские продукты-афродизиаки: что поможет разжечь страсть

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если есть эти продукты, повышающие либидо каждый день, то организм будет насыщаться нужными витаминами и микроэлементами.

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