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Жіночі продукти-афродизіаки: що допоможе розпалити пристрасть

Lite » Їжа 23.05.2019 - 08:54
Жіночі продукти-афродизіаки: що допоможе розпалити пристрасть
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала продукти, що викликають бажання

Давно відомо, що деякі продукти здатні посилювати бажання, розпалити пристрасть, підвищити чуттєвість і сексуальну активність. Дієтолог Світлана Нікітчук перерахувала страви, які сприяють пробудженню бажання і принесуть ще і гастрономічне задоволення. Списком продуктів-афродизіаків вона поділилася в Instagram.

За словами експерта, для підвищення лібідо потрібні продукти з високим вмістом тестостерону. Адже його недолік і знижує збудливість, втрачає інтерес до сексу. Є універсальні продукти-афродизіаки, вони однаково підходять і чоловікам і жінкам, а є тільки "жіночі".

Ось незамінні продукти-помічники, що підвищують жіноче лібідо:

  • м'ясо (свинина, яловичина);
  • морепродукти, як сильні афродизіаки (морська капуста, устриці, водорості);
  • риба (тріска, палтус, лосось, сардина) для вироблення серотоніну і естрогену;
  • прянощі (мигдаль, імбир) містять рибофлавін, білок і кальцій, що призводять до посиленого статевого потягу. Імбир можна додавати в їжу або чай;

Жіночі продукти-афродизіаки: що допоможе розпалити пристрасть

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • приправи (карі, червоний перець у складі з капсаїцином) посилять збудливість нервової системи, підвищують ендорфіни – гормони задоволення;
  • фрукти (груші, банани, авокадо, гранати) підтримують імунну систему;
  • ягоди (полуниця, нектарин), багаті калієм;
  • фініки містять мікроелементи, які очищають кров, підсилюють лібідо, стимулюють вироблення тестостерону та естрогену;
  • шоколад насичує і відновлює жіноче лібідо.

Жіночі продукти-афродизіаки: що допоможе розпалити пристрасть

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо є ці продукти, що підвищують лібідо кожен день, то організм буде насичуватися потрібними вітамінами і мікроелементами.

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