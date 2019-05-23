Жіночі продукти-афродизіаки: що допоможе розпалити пристрасть

Експерт перерахувала продукти, що викликають бажання
Давно відомо, що деякі продукти здатні посилювати бажання, розпалити пристрасть, підвищити чуттєвість і сексуальну активність. Дієтолог Світлана Нікітчук перерахувала страви, які сприяють пробудженню бажання і принесуть ще і гастрономічне задоволення. Списком продуктів-афродизіаків вона поділилася в Instagram.
За словами експерта, для підвищення лібідо потрібні продукти з високим вмістом тестостерону. Адже його недолік і знижує збудливість, втрачає інтерес до сексу. Є універсальні продукти-афродизіаки, вони однаково підходять і чоловікам і жінкам, а є тільки "жіночі".
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Ось незамінні продукти-помічники, що підвищують жіноче лібідо:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо є ці продукти, що підвищують лібідо кожен день, то організм буде насичуватися потрібними вітамінами і мікроелементами.
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