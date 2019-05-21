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Здоровая замена кофе: диетолог назвала полезный напиток для кофеманов

Lite » Еда 21.05.2019 - 08:54
Здоровая замена кофе: диетолог назвала полезный напиток для кофеманов
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила плюсы и минусы напитка-альтернативы кофе

Найти полноценную замену кофе – задачи практически не решаемая, но есть отличный альтернативный напиток, который дарит бодрость и энергии и, при этом, является полезным и богатым ценными веществами. О плюсах и минусах чая матча и его влиянии на организм рассказала в Instagram диетолог Наталья Макиенко.

Матча – японский зеленый чай, листья, измельченные в порошок ярко-зеленого оттенка. Такой насыщенный цвет они приобретают за счет повышенной выработки хлорофилла (специальная техника: перед сбором их прячут от солнца).  Особенность и самое существенное отличие от всех видов чая — его не заваривают, а взбивают венчиком.

Матча вошел в моду на "огромной скорости" (не без усилий маркетологов) и действительно полезен, но не все так "безоблачно". Есть плюсы и минусы.

Здоровая замена кофе: диетолог назвала полезный напиток для кофеманов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Плюсы:

  • содержит большое количество антиоксидантов;
  • большое содержание хлорофилла (поэтому и цвет настолько насыщенный);
  • снижает уровень холестерина и глюкозы;
  • положительно влияет на стенки сосудов (в отличие от кофе);
  • является (пока что) экологически чистым продуктом.

Здоровая замена кофе: диетолог назвала полезный напиток для кофеманов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Минусы:

  • влияет нервную систему и "истощает" нервные клетки, хоть и воздействует менее агрессивно, чем кофе. Кофеин не дает нам дополнительные силы, он использует ресурсы организма, еще больше истощая их;
  • это не "отвар" из чая/трав, а сам чайный лист. Листья любого чая содержат алкалоиды (это, например, кофеин, теобромин, аденин и т.д.). Т.е. вещества, которые в большой концентрации могут навредить. И когда мы завариваем чай, их концентрация снижается, а вот когда ешь весь лист, то получаем все 100%;
  • высококонцентрированный продукты - может сработать как триггер аллергии;
  • при злоупотреблении также нарушает работу кишечника (здесь как с любым продуктом).

Здоровая замена кофе: диетолог назвала полезный напиток для кофеманов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Матча можно пити и получать только пользу. Главное знать меру и соблюдать несколько правил:

  • пейте его вместо чая, кофе и других напитков с кофеином;
  • в день достаточно максимум 2 ч.л. (в сухом виде) для здорового человека. Не забывайте о вреде любого продукта при употреблении в повышенной концентрации;
  • как все напитки с кофеином — пейте его до 17.00.

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова поведала о преимуществах и недостатках смузи.

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