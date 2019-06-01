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Не заедай стресс: Полина Логунова раскрыла причины появления пищевой зависимости

Lite » Еда 01.06.2019 - 08:54
Не заедай стресс: Полина Логунова раскрыла причины появления пищевой зависимости
Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Будьте осторожны и постарайтесь не угодить в эту ловушку

Человек в повседневной жизни стремится к психологическому комфорту. Но это не всегда удается. Из-за недостатка психологического спокойствия, человек искусственно пытается его создат. Так рождаются зависимости и пагубные привычки. Об этом рассказала жена актера Дмитрия Ступки, фитнес-блогер Полина Логунова на своей странице в Instagram.

Она также перечислила основные причины появления пищевой зависимости.

1. Еда может стать источником положительных эмоций, или способом адаптации при каких-то неблагоприятных социальных условиях, при психологическом неблагополучии. Едой человек пытается заполнить те участки жизни, которые в данный момент находятся в дисфункции.

2. Доказано, что с раннего детства пища связана с положительными эмоциями и чувством защищенности. "Когда материнские руки прикасаются к ребенку, обнимая, он чувствует себя под защитой. При кормлении грудью подается сигнал, как у собаки Павлова: колокольчик зазвенел, вырабатывается слюна, ребенок одновременно получает питание, ласку, тепло и заботу. И в дальнейшем, когда нам не хватает этих факторов, мы можем с помощью еды попытаться их восполнить", – говорят психологи. 

Не заедай стресс: Полина Логунова раскрыла причины появления пищевой зависимости

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Еще одна причина возникновения пищевой зависимости связана со способами наград и поощрений. Стандартные праздники, когда самое долгожданное блюдо – это торт, или во время конфетно-букетного периода девушкам дарят сладости, или "если приберешься в комнате, куплю мороженое" – все это дарит человеку приятные эмоции и посылает проекцию в мозг, что еда – это награда.

Не заедай стресс: Полина Логунова раскрыла причины появления пищевой зависимости
Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Также к причинам переедания можно отнести биологический фактор. Гипоталамус, часть мозга, которая контролирует аппетит, не может посылать правильные сигналы о голоде и сытости.

5. Социально-культурные причины переедания, когда общество задает стандарты моды. Социально-культурное навязывание вызывает у человека диссонанс с самим собой. Человек не может положительно или адекватно воспринимать себя таким, какой он есть, и это порождает стресс и желание этот стресс "заесть". 

Не заедай стресс: Полина Логунова раскрыла причины появления пищевой зависимости

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

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