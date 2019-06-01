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Не заїдай стрес: Поліна Логунова розкрила причини появи харчової залежності

Lite » Їжа 01.06.2019 - 08:54
Не заїдай стрес: Поліна Логунова розкрила причини появи харчової залежності
Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Будьте обережні і постарайтеся не потрапити в цю пастку

Людина в повсякденному житті прагне до психологічного комфорту. Але це не завжди вдається. Через нестачу психологічного спокою, людина штучно намагається його створити. Так народжуються залежності та шкідливі звички. Про це розповіла дружина актора Дмитра Ступки, фітнес-блогер Поліна Логунова на своїй сторінці в Instagram.

Вона також перерахувала основні причини появи харчової залежності.

1. Їжа може стати джерелом позитивних емоцій, або способом адаптації при будь-яких несприятливих соціальних умовах, при психологічному неблагополуччі. Їжею людина намагається заповнити ті ділянки життя, які в даний момент знаходяться в дисфункції.

2. Доведено, що з раннього дитинства їжа пов'язана з позитивними емоціями і почуттям захищеності. "Коли материнські руки торкаються до дитини, обіймаючи, вона відчуває себе під захистом. При годуванні груддю подається сигнал, як у собаки Павлова: дзвіночок задзвенів, виробляється слина, дитина одночасно отримує харчування, ласку, тепло і турботу. І надалі, коли нам не вистачає цих факторів, ми можемо з допомогою їжі спробувати їх відновити", – кажуть психологи.

Не заїдай стрес: Поліна Логунова розкрила причини появи харчової залежності

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Ще одна причина виникнення харчової залежності пов'язана зі способами нагород і заохочень. Стандартні свята, коли найдовгоочікуваніша страва – це торт, або під час цукерково-букетного періоду дівчатам дарують солодощі, або "якщо приберешься в кімнаті, куплю морозиво" – все це дарує людині приємні емоції і посилає проекцію в мозок, що їжа – це нагорода.

Не заїдай стрес: Поліна Логунова розкрила причини появи харчової залежності
Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Також до причин переїдання можна віднести біологічний фактор. Гіпоталамус, частина мозку, яка контролює апетит, не може посилати правильні сигнали про голод і ситість.

5. Соціально-культурні причини переїдання, коли суспільство задає стандарти моди. Соціально-культурне нав'язування викликає у людини дисонанс з самою собою. Людина не може позитивно чи адекватно сприймати себе такою, якою вона є, і це породжує стрес і бажання цей стрес "заїсти".

Не заїдай стрес: Поліна Логунова розкрила причини появи харчової залежності

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

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