Как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку: советы эксперта

Эксперт рассказала, какой активности стоит отдать предпочтение на протяжение дня
Физическая нагрузка – это обязательно условие при похудении, а также для поддержания здорового способа жизни, хорошего настроения и самочувствия. Но для каждого ее интенсивность может быть разной, впрочем, есть общие рекомендации, которые помогут определиться с выбором спорта и физической активности. Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог-нутрициолог Лора Филиппова, которая ранее назвала продукты для молодости и красоты.
Она дала определению адекватной физической нагрузки и перечислила ее составляющие.
Адекватная физическая нагрузка - это:
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Иллюстративное фото: (unsplash.com)
Также эксперт пояснила, как полноценный обед способствует похудению и почему нестоит пропускать этот прием пищи.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Обеденное время - период максимальной активности нашей ферментной системы. Это время, когда мы можем позволить себе разнообразие. И более объемную порцию.
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После правильного и сытного обеда очень легко контролировать свой аппетит во второй половине дня. И особенно за ужином!
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И запомните важное утверждение: пропуск обеда - переедание за ужином.
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