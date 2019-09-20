Як вирахувати своє оптимальну фізичну навантаження: поради експерта

Фізичне навантаження – це обов'язково умова при схудненні, а також для підтримки здорового способу життя, гарного настрою та самопочуття. Але для кожного її інтенсивність може бути різною, але є загальні рекомендації, які допоможуть визначитися з вибором спорту і фізичної активності. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова, яка раніше назвала продукти для молодості і краси.

Вона дала визначення адекватному фізичному навантаженню і перерахувала його складові.

Адекватнефізичне навантаження - це:

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ранкова розминка - кожен день (сурія, метаболічна зарядка, розтяжка, дихальна гімнастика, короткий комплекс вправ на 5-7 хвилин або щось інше).

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щоденна побутова активність - ходьба не менше 10000 кроків, не лежання на дивані ввечері відразу після їжі, вставати з-за комп'ютера протягом дня (треккеры з нагадування вам в допомогу).

3 (4) улюблені тренування в тиждень з адекватним навантаженням. Правильне тренування, це коли ви відчуваєте приплив сил, якщо занепад, сильно хочеться спати, то, швидше за все, ви не займалися у своїй пульсової зоні і цей темп/навантаження вам особисто не підходять!

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

рух – це життя, і з віком потрібно менше їсти і більше рухатися.

Також експерт пояснила, як повноцінний обід сприяє схудненню і чому не варто пропускати цей прийом їжі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обідній час - період максимальної активності нашої ферментної системи. Це час, коли ми можемо дозволити собі різноманітність. І більш об'ємну порцію.

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Після правильного і ситного обіду дуже легко контролювати свій апетит у другій половині дня. І особливо за вечерею!

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І запам'ятайте важливе твердження: пропуск обіду - переїдання за вечерею.

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