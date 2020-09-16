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Вред или польза? Диетолог рассказала, стоит ли исключать молочные продукты

Среда 16 сентября 2020 13:32
Вред или польза? Диетолог рассказала, стоит ли исключать молочные продукты
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт поделилась правилами правильного употребления молочки

Молоко — еда не для взрослых. Частично это утверждение можно считать правдой, но на самом деле не все так грустно.

Даже если вы уже вышли из грудного возраста, молочка может присутствовать в вашем рационе, если нет противопоказаний, считает врач-диетолог Наталия Самойленко.

Среди противопоказаний - непереносимость (подтвержденная результатами лабораторных исследований) и нарушения углеводного обмена (инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа), исключение — пармезан.

Из молочных продуктов мы можем смело употреблять:

  • кефир, йогурт без сладких наполнителей, ряженка, айран
  • творог нормальной жирности
  • молодые сыры (фета, моцарелла, адыгейский, сулугуни, брынза)
  • козий сыр
  • выдержанные сыры, пармезан

Вред или польза? Диетолог рассказала, стоит ли исключать молочные продуктыИллюстративное фото (pexels.com)

Не рекомендую: плавленный сыр, камамбер и бри, йогурты со сладким наполнителем, сладкие сырки, обезжиренные молочные продукты.


3 правила употребления молочных продуктов:

1. 1 день — один молочный продукт. Если на завтрак был творог, то в течение дня кисломолочные продукты мы не повторяем.

2. Не совмещаем молочные продукты со сладким. Молочка — и так продукт с очень высоким инсулиновым индексом. Добавляя к ним еще и варенье, мед, фрукты, мы превращаем блюдо в инсулиновую бомбу.

3. Из-за высокого инсулинового индекса молочные продукты лучше употреблять до 15:00.

Обращаем внимание на размер порции:

Дневная порция для творога — 100 г,
кисломолочный напиток — 200-300 г,
твердые сыры — 30-50 г.

Вред или польза? Диетолог рассказала, стоит ли исключать молочные продукты

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не бойтесь молочных продуктов, но употребляйте их правильно!

Напомним, диетолог Тиана Фиалкова рассказала об особенностях приема пищевых добавок и витаминов.

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