Молодо-зелено: натрициолог раскрыла правду о зелени в рационе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила полезные виды зелени

Кустик салата, его хруст, или вы вспомните вкус укропа и петрушки, а может запах кинзы. Сейчас кто-то подумал: "Фу, кинза, не люблю". У всех разные вкусовые пристрастия, но зелень должна быть неотъемлемой частью нашего рациона, утверждает нутрицолог Светлана Никитчук в Instagram.

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В зелени содержится хлорофилл. Он не только дает зеленый цвет листьям, водорослям и некоторым овощам, но и приносит особую пользу нашему организму:

стимулирует иммунную систему;

способствует обновлению тканей и быстрому заживлению ран;

оказывает антибактериальное действие;

восстанавливает микрофлору;

очищает кровь;

нейтрализует и выводит токсины.

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Если этих чудес вам недостаточно, чтобы впечатлиться и начать есть больше зелени, то расскажу о пользе самых доступных ее видов:

Укроп. Содержит витамины С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолиевая кислота, а также минералы: железо, калий, магний, кальций, фосфор.

Одним из главных достоинств укропа является его способность устранять метеоризм. Давать его можно даже маленьким детям, в виде отвара;

Отвар укропа обладает и противовоспалительным действием, его используют при лечении конъюнктивита.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Укроп оказывает вспомогательное действие в борьбе с головной болью;

Активизирует обмен веществ, а значит помогает в похудении.

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Кинза. Вы знали, что кориандр – это семена кинзы? Его зелень насыщена витамином С, каротином, эфирными маслами, содержит витамины А1, В1, В2.

Снижает артериальное давление,

Улучшает сон,

Может повышать аппетит

Увлекаться кинзой не следует людям больным холециститом.

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Петрушка. В этом удивительном растении витамина С больше чем в цитрусовых. Беременным женщинам петрушку лучше не употреблять, она стимулирует мышцы матки. Добавлять зеленые листья можно к большинству блюд. Хорошо делать смузи с зеленью и фруктами, это выход, если дети не любят жевать петрушку.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко поделилась действенными способами все же добиться плоского животика.