Вред пальмового масла: диетолог развеяла главные "страшилки" ЗОЖ-ников

Эксперт привела аргументы, почему пальмовое масло не такое вредное, как считают
О вреде пальмового масла не слышал только ленивый. Этот продукт добавляют в готовые фабричные блюда, а о том, как пугубно оно влияет на организм и к чему может привести его употребление можно узнать буквально на каждом шагу. Но так ли вредно пальмовое масло, как о нем говорят и стоит ли его бояться? На эти вопросы ответила со странице в instagram диетолог Альбина Комиссарова. Ранее эксперт рассекретила правду о модных суперфудах.
Его либо боятся, либо возносят на пьедестал. Что же нам с ним делать? Ведь давно уже решили, что оно вредно? Но у всего есть две стороны медали.
Пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, причем как из мякоти, так и из ядра.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Несмотря на свое растительное происхождение, в пальмовом масле (как и в кокосовом и сливочном) преобладают насыщенные жиры, потребление которых должно быть ниже, чем ненасыщенных.
Чем же оно может быть так вредно?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Краткий вывод:
Напомним, что диетолог Алина Дьяченко рассказала, стоит ли включать соль в рацион худеющих.