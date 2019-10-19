Вред пальмового масла: диетолог развеяла главные "страшилки" ЗОЖ-ников

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт привела аргументы, почему пальмовое масло не такое вредное, как считают

О вреде пальмового масла не слышал только ленивый. Этот продукт добавляют в готовые фабричные блюда, а о том, как пугубно оно влияет на организм и к чему может привести его употребление можно узнать буквально на каждом шагу. Но так ли вредно пальмовое масло, как о нем говорят и стоит ли его бояться? На эти вопросы ответила со странице в instagram диетолог Альбина Комиссарова. Ранее эксперт рассекретила правду о модных суперфудах.

Его либо боятся, либо возносят на пьедестал. Что же нам с ним делать? Ведь давно уже решили, что оно вредно? Но у всего есть две стороны медали.

Пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, причем как из мякоти, так и из ядра.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несмотря на свое растительное происхождение, в пальмовом масле (как и в кокосовом и сливочном) преобладают насыщенные жиры, потребление которых должно быть ниже, чем ненасыщенных.

Чем же оно может быть так вредно?

Оно достаточно дешевое, поэтому большинство полуфабрикатов делают с добавлением пальмового масла. Тут больше опасно избыточное потребление переработанной пищи, чем самого масла. В погоне за дешевым продуктом вырубаются большие площади лесов, и это правда.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А вот мысль о том, что "у него высокая температура плавления" и оно забивает сосуды, это миф. Масло распадается под воздействием ферментов, температура тут абсолютно не имеет значение.

Часто вы можете встретить пальмовое масло в детском питании, оно может способствовать худшему усвоению кальция, хотя говорят, что формулу уже поменяли и такого эффекта нет.

Еще говорят, что масло перевозят в цистернах от нефтепродуктов и этим оно опасно. Вывод странный, потому что даже если так, все они хорошо обрабатываются. И вы знаете, как транспортируют остальные продукты? В каких условиях? Так с ума можно сойти.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Краткий вывод:

Пальмовое масло имеет свои плюсы и минусы.

Читать состав полезно всегда, но если вы раз в неделю съели такой продукт - ничего страшного не случится.

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