Зі смаком: рецепт флорентійського печива від Лілії Ребрик

Фото: флорентійське печиво від Лілії Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча запропонувала шанувальникам приготувати дуже смачну страву з кукурудзяних пластівців

Зранку часто хочеться побалувати себе чимось апетитним і ароматним, щоб день почався легко, невимушено і в хорошому настрої. Флорентійське печиво з кукурудзяних пластівців від популярної ведучої Лілія Ребрик - як раз той випадок, коли рука сама тянеться ще за однією порцією. Рецептом ласощів вона поділилася в Instagram.

Склад:

кукурудзяні пластівці – 200 г

суміш сухофруктів (курага, інжир, родзинки) – 200 г

згущене молоко – 200-300 мл

молоко – 150 мл

мигдальні пластівці – 50 г

молочний шоколад – 150 г

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Спосіб приготування:

1. Кукурудзяні пластівці подрібніть в блендері. Курагу і інжир дрібно наріжьте, додайте родзинки і обсмажені мигдальні пластівці.

2. У суху суміш додайте згущене і звичайне молоко. З цих інгредієнтів замішайте тісто (при необхідності можна додати ложку борошна) і дайте настоятися 10 хв.

3. Сформуйте кругле печиво, викладіть на застеленую пергаментом форму і випікайте при 180°С 15-20 хвилин.

4. Дістаньте печиво і дайте охолонути. Шоколад розтопіть на водяній бані. Занурте низ кожного печива в рідкий шоколад, викладіть на тарілку шоколадом вгору для застигання. Якщо ви не хочете чекати, можна поставити печиво в холодильник на годину.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

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