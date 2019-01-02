Зі смаком: рецепт флорентійського печива від Лілії Ребрик

Телеведуча запропонувала шанувальникам приготувати дуже смачну страву з кукурудзяних пластівців
Зранку часто хочеться побалувати себе чимось апетитним і ароматним, щоб день почався легко, невимушено і в хорошому настрої. Флорентійське печиво з кукурудзяних пластівців від популярної ведучої Лілія Ребрик - як раз той випадок, коли рука сама тянеться ще за однією порцією. Рецептом ласощів вона поділилася в Instagram.
Склад:
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Спосіб приготування:
1. Кукурудзяні пластівці подрібніть в блендері. Курагу і інжир дрібно наріжьте, додайте родзинки і обсмажені мигдальні пластівці.
2. У суху суміш додайте згущене і звичайне молоко. З цих інгредієнтів замішайте тісто (при необхідності можна додати ложку борошна) і дайте настоятися 10 хв.
3. Сформуйте кругле печиво, викладіть на застеленую пергаментом форму і випікайте при 180°С 15-20 хвилин.
4. Дістаньте печиво і дайте охолонути. Шоколад розтопіть на водяній бані. Занурте низ кожного печива в рідкий шоколад, викладіть на тарілку шоколадом вгору для застигання. Якщо ви не хочете чекати, можна поставити печиво в холодильник на годину.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
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