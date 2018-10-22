ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Вітамінний" мармелад: легкий рецепт оригінального десерту

Lite » Їжа 22.10.2018 - 22:40
Фото: Мармелад від Руслана Сенічкіна (прес-служба)
Фото: Мармелад від Руслана Сенічкіна (прес-служба)

"Осінній" рецепт мармеладу порадує ваших гостей

Мармелад -  слово португальського походження, і означає густу суміш. Готують мармелад із фруктів та ягід. Власним рецептом приготування смачного мармеладу поділився відомий український телеведучий Руслан Сенічкін.

"Готувати мармелад суто із цитрусових вигадали британці. Як на мене, найкраще цей десерт виходить у азійських кондитерів. Ми ж, українці, користуємось моментом і українським врожаєм. Готуватиму мармелад зі смородини. Хоча, як на мене, порічка найкраще буде смакувати у нашому десерті. Готуємо смородиновий мармелад", - каже телеведучий ранкової програми "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін.

"Цукровий" мармелад від Руслана Сенічкіна

Інгредієнти:

Червона смородина - 250 грамів

Цукор - 100 грамів

Агар-агар - 1,5 чайних ложки

Вода 150 міліграмів

Приготування:

250 грамів червоної смородини подрібнити у блендері. Має вийти пюре. Його треба перетерти, щоб  позбутися непотрібних шматочків ягоди.

Жмих, що залишився, можна не викидати, бо містить багато вітамінів. Його можна залити окропом, додати цукру, і вийде гарячий компот.

&quot;Вітамінний&quot; мармелад: легкий рецепт оригінального десертуФото: Рецепт від Руслана Сенічкіна (прес-служба)

Зібрати пюре ложкою. Додати до нього у посудину 6-7 ложок цукру.

Додати до маси пюре половину склянки води.

Додати желатин або агар-агар. Попередньо його треба замочити у холодній воді. Потім – додати до суміші. Швиденько розмішати масу.

Поставити на плиту каструлю, почати розігрівати. Перелити у неї суміш пюре.

Довести до кипіння і варити протягом 5-10 хвилин. Маса має зменшитись приблизно на третину. Почекати, доки закипить і забрати каструлю з вогню.

Поставити масу у формочку, встелену пергаментом. Поставити у холодильник приблизно на 1-1,5 години.

&quot;Вітамінний&quot; мармелад: легкий рецепт оригінального десертуФото: Смачний "осінній" мармелад (прес-служба)

Мармелад застиг, і тепер його можна легко дістати із формочки й порізати, змочивши ніж у воді. Нарізати мармелад кубиками. Готові кубики обваляти у цукрі.

Саме цукор прибирає зайву вологу цукерок і допомагає їм дозрівати, каже Руслан Сенічкін.

"Хоча цей десерт солодкий, але водночас і низькокалорійний,бо не має жирів. Його можна називати дієтичним. Він знімає стрес, а ви отримуєте багато задоволення! Саме такий мармелад із натуральних інгредієнтів можна вже "прописувати" маленьким дітлахам. Вже з дворічного віку. Отже, смакуйте!" – каже телеведучий.

Раніше ми писали, як приготувати запашний суп пюре із гарбуза.

Також дієтолог назвала топ-5 "жіночих" продуктів, які дозволять залишатися молодою і красивою.

 

Відео: Незвичні факти про кабачки (video.rbc.ua)

Новини України рецепти Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся