"Вітамінний" мармелад: легкий рецепт оригінального десерту

Фото: Мармелад від Руслана Сенічкіна (прес-служба)

"Осінній" рецепт мармеладу порадує ваших гостей

Мармелад - слово португальського походження, і означає густу суміш. Готують мармелад із фруктів та ягід. Власним рецептом приготування смачного мармеладу поділився відомий український телеведучий Руслан Сенічкін.

"Готувати мармелад суто із цитрусових вигадали британці. Як на мене, найкраще цей десерт виходить у азійських кондитерів. Ми ж, українці, користуємось моментом і українським врожаєм. Готуватиму мармелад зі смородини. Хоча, як на мене, порічка найкраще буде смакувати у нашому десерті. Готуємо смородиновий мармелад", - каже телеведучий ранкової програми "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін.

"Цукровий" мармелад від Руслана Сенічкіна

Інгредієнти:

Червона смородина - 250 грамів

Цукор - 100 грамів

Агар-агар - 1,5 чайних ложки

Вода 150 міліграмів

Приготування:

250 грамів червоної смородини подрібнити у блендері. Має вийти пюре. Його треба перетерти, щоб позбутися непотрібних шматочків ягоди.

Жмих, що залишився, можна не викидати, бо містить багато вітамінів. Його можна залити окропом, додати цукру, і вийде гарячий компот.

Фото: Рецепт від Руслана Сенічкіна (прес-служба)

Зібрати пюре ложкою. Додати до нього у посудину 6-7 ложок цукру.

Додати до маси пюре половину склянки води.

Додати желатин або агар-агар. Попередньо його треба замочити у холодній воді. Потім – додати до суміші. Швиденько розмішати масу.

Поставити на плиту каструлю, почати розігрівати. Перелити у неї суміш пюре.

Довести до кипіння і варити протягом 5-10 хвилин. Маса має зменшитись приблизно на третину. Почекати, доки закипить і забрати каструлю з вогню.

Поставити масу у формочку, встелену пергаментом. Поставити у холодильник приблизно на 1-1,5 години.

Фото: Смачний "осінній" мармелад (прес-служба)

Мармелад застиг, і тепер його можна легко дістати із формочки й порізати, змочивши ніж у воді. Нарізати мармелад кубиками. Готові кубики обваляти у цукрі.

Саме цукор прибирає зайву вологу цукерок і допомагає їм дозрівати, каже Руслан Сенічкін.

"Хоча цей десерт солодкий, але водночас і низькокалорійний,бо не має жирів. Його можна називати дієтичним. Він знімає стрес, а ви отримуєте багато задоволення! Саме такий мармелад із натуральних інгредієнтів можна вже "прописувати" маленьким дітлахам. Вже з дворічного віку. Отже, смакуйте!" – каже телеведучий.

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