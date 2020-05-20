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Как уменьшить употребление сладкого: действенные советы

Lite » Еда 20.05.2020 - 08:37
Как уменьшить употребление сладкого: действенные советы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти рекомендации помогут поменять ваши привычки и стать здоровее

Многие люди и сами понимают, что едят слишком уж много сладких вкусняшек, однако не могут остановиться. Конечно, нет такого ритуала, который можно применить один раз и вы навсегда избавитесь от тяги к сладкому. Но есть рабочие советы, применив которые, вы сможете менять и управлять своими привычками в питании. Диетолог Татьяна Дик, которая научила не срываться при похудении, поделилась в Instagram действенными советами, как же уменьшить желание съесть что-то сладкое.

1. Банально, но работает - не покупайте домой сладкое. Будет меньше соблазнов.

2. Готовьте самостоятельно. Можно найти массу рецептов выпечки без сахара (хотя бы у меня на странице), полезных конфеток и т.д. Можно пользоваться сахарозаменителем, таким образом снизить и калорийность рациона, и употребление сахара.

Как уменьшить употребление сладкого: действенные советы
Иллюстративное фото (unsplash.com)

3. Заменяйте. Вот тут как раз о сахарозаменителях. Только НЕ кокосовый сахар, НЕ мёд, НЕ сироп топинамбура и т.д. - это тот же сахар.


4. Не запрещайте все и сразу. Оставьте себе пару квадратиков шоколада с утренним кофе, или одно пирожное раз в несколько дней. Уж лучше так, чем потом в конце недели сорваться на ящик шоколада.

Как уменьшить употребление сладкого: действенные советы
Иллюстративное фото (unsplash.com)

5. Читайте состав. Нужно минимизировать количество сахара. А многие и не знают, сколько его употребляют (йогурты, мюсли, гранола, фитнес батончики). Хочется сладкого йогурта? Купили обычный, добавили ягод, немного сах.зама и ПОЛЕЗНЫЙ йогурт готов.

Как уменьшить употребление сладкого: действенные советы
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Конечно, демонизировать сахар не нужно, но нужно понимать, что в современном мире его СЛИШКОМ много в различных продуктах.

Ранее диетолог Татьяна Дик назвала топ-6 продуктов с переоцененной пользой для худеющих.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины здоровое питаниедиетологсладости
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