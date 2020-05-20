Як зменшити вживання солодкого: дієві поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці рекомендації допоможуть змінити ваші звички і стати здоровішими

Багато людей і самі розуміють, що їдять занадто багато солодких ласощів, однак не можуть зупинитися. Звичайно, немає такого ритуалу, який можна застосувати один раз і ви назавжди позбудетеся від тяги до солодкого. Але є робочі поради, застосувавши які, ви зможете змінювати і управляти своїми звичками в харчуванні. Дієтолог Тетяна Дік, яка навчила не зриватися при схудненні, поділилася в Instagram дієвими порадами, як же зменшити бажання з'їсти щось солодке.

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1. Банально, але працює - не купуйте додому солодке. Буде менше спокус.

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2. Готуйте самостійно. Можна знайти масу рецептів випічки без цукру (хоча б у мене на сторінці), корисних цукерочок і т. д. Можна користуватися цукрозамінником, таким чином знизити і калорійність раціону, і вживання цукру.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

3. Замінюйте. Ось тут як раз про цукрозамінники. Тільки НЕ кокосовий цукор, НЕ мед, сироп НЕ топінамбура і т. д. - це той же цукор.

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4. Не забороняйте все і відразу. Залиште собі пару квадратиків шоколаду з ранковою кавою, або одне тістечко раз на декілька днів. Вже краще так, ніж потім в кінці тижня зірватися на ящик шоколаду.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

5. Читайте склад. Потрібно мінімізувати кількість цукру. А багато хто і не знають, скільки його вживають (йогурти, мюслі, гранола, фітнес батончики). Хочеться солодкого йогурту? Купили звичайний, додали ягід, трохи сах.заступника і КОРИСНИЙ йогурт готовий.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Звичайно, демонізувати цукор не потрібно, але потрібно розуміти, що в сучасному світі його ДУЖЕ багато в різних продуктах.

Раніше дієтолог Тетяна Дік назвала топ-6 продуктів з переоціненою користю для тих, що худнуть.

Автор: Марина Настевіч