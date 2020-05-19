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5 правил выбора десерта для стройности и здоровья

Lite » Еда 19.05.2020 - 13:28
5 правил выбора десерта для стройности и здоровья
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, какие сладости минимально навредят фигуре и здоровью

Большинство сладостей, даже называемых "пп" инстакулинарами, не соответствуют здоровью - сиропы и сахзамы стимулируют вкусовые рецепторы, дают скачки инсулина, воспаление, ожирение, болезни, высыпания, разрастание патогенной микробиоты....Но неужели нельзя совсем и никогда? Нутрициолог-диетолог Анна Елькина, которая ранее рассказала, как победить вечерний голод и тягу к сладкому, перечислила на своей странице в Instagram 5 правил выбора десерта для стройности и здоровья.

Давайте разбираться:

Читаем составы. Не надо трансжиров, маргарина, жира растительного - хорошо, если жиры будут из масла кокоса, семечки, орехи

Мука, безусловно, не пшеничная высшего сорта, пусть будет гречневая, кокосовая, льняная, да даже овсяная или цельнозерновая

5 правил выбора десерта для стройности и здоровья

Иллюстративное фото (pexels.com)

Избегайте сиропов, патоки, крахмала и прочих скрытых сахаров. Лучше путь будут сухофрукты или фрукты/ ягоды для сладости

5 правил выбора десерта для стройности и здоровья

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вместо коровьего молока ищите состав с кокосовым, миндальным или иным ореховым

Принимайте сие удовольствие после основного блюда в завтрак или обед

5 правил выбора десерта для стройности и здоровья
Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте про такой десерт, как шоколад, берите качественный - читайте составы. Можно выбрать вариант на кэробе.

Ранее нутрициолог Светлана Никитчук предложила меню для бодрости и энергичности.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины здоровое питаниедиетологсладости
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