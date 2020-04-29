Укрепляем здоровье: топ-7 способов поднять иммунитет

Здоровая иммунная система является основой здоровья. Иммунная система состоит из клеток, органов и тканей, которые работают вместе друг с другом, чтобы защитить организм от посторонних организмов и веществ. Без здоровой иммунной системы мы становимся более склонными к болезням. Сейчас это актуально, как никогда. Сейчас время новых ценностей. И верхнее место в пирамиде теперь занимет иммунитет и здоровье. Блогер-диетолог Света Бугела (Света Каклета), которая ранее поделилась пошаговым планом похудения, перечислила топ-7 способов поднять иммунитет при помощи правильного питания.

Эксперт призывает вас применять пару из этих советов для повышения иммунитета каждую неделю. Таким образом вы создадите себе долговременное здоровье на всю жизнь.

Увеличьте потребление натурального витамина С

Витамин С, как показывают многие исследования, укрепляет иммунную систему, а также поддерживает надпочечниковую систему. Натуральный витамин С всегда лучше, чем его синтетический аналог. Он работает только, когда вы следите за ним регулярно. Ловите самые мощные продукты, которые уж точно дадут вам стабильные уровни витамина С. Выбирайте по одному за раз или комбинируйте. Переесть витамин С в природном виде невозможно. А вот заработать аллергию от БАДов — легко.

Шиповник (сухой – 1200 мг/100г, свежий – 650 мг/100г)

Красный перец (250 мг/100г)

Чёрная смородина (200 мг/100г)

Облепиха (200 мг/100г)

Яблоки (165 мг/100г)

Зелень петрушки (150 мг/100г)

Зелень петрушки (150 мг/100г)

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Добавьте больше цинка в свой рацион

Цинк содержится во многих растительных продуктах, включая шпинат, фасоль, лен, семена кунжута и тыквы, чеснок и какао-порошок. Цинк является важным минералом для функционирования иммунной системы, заживления ран, здоровой щитовидной железы и даже свертывания крови. Добавьте больше цинка в свой рацион.

Ешьте больше необработанных натуральных продуктов

Стремитесь к диете, состоящей из 70-80% цельных продуктов, чтобы обеспечить ваш организм необходимыми витаминами и питательными веществами, которые будут создавать крепкую иммунную систему. Свежие фрукты и овощи, а также орехи и семена должны составлять основу вашего рациона. Это означает, что и Сникерс можно съесть, но при условии, что весь остальной рацион это цельная, здоровая еда. Введите себе это правило и контролируйте его выполнение. Важно: дни не суммируются. Нельзя всю неделю есть на 5+, но в выходные не выходить из МакДоналдс. Так это не работает.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Не забывайте о витаминах D2 и D3

Жизнь в современном мире часто приводит к дефициту витамина D, что является причиной роста инфекций и подавлению иммунной системы. Витамин D-3 лучше всего поддерживать с помощью добавок, но D2 легко доступен в продуктах. Часто им обогащают молоко. Нет разницы между D2 и D3. Но с едой добрать норму очень сложно. Сдайте анализ крови 25- ОН, чтоб понять, сколько витамина D содержится в вашей крови. Стремитесь к цифре 80. Хоть референтные значения будут значительно ниже.

Принимайте адаптогенные травы

Адаптогены помогают организму адаптироваться к стрессу, поддерживая надпочечниковую систему. Один из примеров — ашваганда, которая содержит мощные антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему, уменьшают беспокойство и улучшают сон. Купите в виде порошка или капсул. Вы ощутите эффект уже через неделю.

Активно двигайтесь каждый день

Ходьба, йога и плавание — все это здорово для нашего здоровья, но знаете ли вы, что всего 20 минут высокоинтенсивных интервальных тренировок — это один из самых эффективных способов стимулировать работу вашей иммунной системы? Что такое HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка)? Это силовые или кардио нагрузки с последовательным чередованием максимальных, средних и умеренных уровней интенсивности.

Это легко сделать дома. Всего 20 минут и вы никогда о них не пожалеете. На этой неделе найдите видео на YouTube и попробуйте разных тренеров. Попробуйте продержаться 6 дней подряд.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Принимайте эхинацею

Эхинацея — это трава, которая сегодня широко используется в борьбе с простудой и гриппом. Это растение веками использовалось для укрепления иммунной системы человека. Можно пить в виде чая или БАДов.

Напомним, что диетолог Ольга Безугла рассказала о пробиотических продуктах и пояснила, почему их стоит включить в меню.